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Başakşehir'de patlamada 2 kişi öldü
Başakşehir'de bir fabrikanın kazan dairesinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre iki kişi öldü.
|29 Mayıs 2020 11:33
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Başakşehir'de bir fabrikada meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Şehit Semih Balaban Caddesi'ndeki bir tekstil fabrikasının kazan dairesinde patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle fabrikanın içindeki bazı yapılarda göçük oluştu.
Durumun haber verilmesi üzerine, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Patlama nedeniyle 2 fabrika çalışanının hayatını kaybettiği belirlendi.
İtfaiye ekiplerinin patlama anında çıkan yangına müdahaleleri devam ediyor.
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