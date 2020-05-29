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Öğretim üyesi atamaları hakkında yeni CB kararı!

Cumhurbaşkanı Kararı ile kurum içerisinden doçent ve profesör kadrolarına yapılacak atamalar yıllık sayı sınırlamasının dışında tutuldu.
 29 Mayıs 2020 11:41
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Öğretim üyesi atamaları hakkında yeni CB kararı!

Bilindiği üzere, 20 Şubat 2020 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan düzenlemeye göre öğretim üyesi kadrolarına bu yıl yapılacak atamalara ilk kez bir sayı sınırlandırması getirilmişti.

Söz konusu kararın 2 nci maddesinin 2 nci fıkrasında; "Yükseköğretim kurumlarında boş bulunan toplam 6.000 adet öğretim üyesi kadrosuna Yükseköğretim Kurulunca yapılacak dağılım çerçevesinde atama yapılabilir. Bu kadroların yüzde yirmisi Yükseköğretim Kurulunca belirlenen ülke kalkınmasında öncelik arz eden alanlar ile öğretim üyesi temininde güçlük çekilen üniversiteler için kullanılır." düzenlemesi yer almış olup, 6 bin atama izninin %20'si (1200 adedi), Yükseköğretim Kurulu tarafından ülke kalkınmasında öncelik arz eden alanlar ile öğretim üyesi temininde güçlük çekilen üniversiteler için kullanılması hüküm altına alınmıştı.

16 Mart 2020 tarihli yazımızda; 2020 yılına ait Cumhurbaşkanı Kararı ile öğretim üyesi atamalarına ilk kez sınırlandırma getirildiği, yıllık öğretim üyesi sayısı değişimine bakıldığında 6 bin atama izninin yeteceği, ancak bu sayılara kurum içi yükselmeler de (doktor öğretim üyeliğinden doçentliğe atama, doçentlikten profesörlüğe yükselme) dahil edildiğinde sorunlar yaşanabileceğini, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 6 bin düzeyindeki atama sayısının arttırılması veya ilan edilen kadrolara başvuran adayların kurum içerisinde personel olması halinde yıllık sayı sınırlamasına tabi olmadığına dair karar alınması gerektiğini ifade etmiştik.

Bu yazımız üzerine, YÖK yetkililerinden edinilen bilgiye göre, kurum içi yükselmelerin (doktor öğretim üyeliğinden doçentliğe atama, doçentlikten profesörlüğe yükselme) yıllık atama sayısına dahil olmadığı belirtilmişti. Ancak, Mart ayından bugüne kadar konu hakkında resmi bir karar alınmadığı için belirsiz süreç devam ediyordu.

Cumhurbaşkanlığından yeni bir karar alınarak "Öğretim üyeleri arasından kadrosunun bulunduğu yükseköğretim kurumunun doçent ve profesör unvanlı kadrolarına yapılacak atamalar" yıllık atama sayısının dışında tutulmuştur.

Buna göre,

-Kurum içerisinden araştırma görevlisi/öğretim görevlisi kadrolarından doktor öğretim üyeliğine geçiş atama izni sayısına dahil edilmiştir.

-Kurum içerisinden araştırma görevlisi/öğretim görevlisi kadrolarından doçentlik kadrosuna atamalar yıllık atama izni sayısına dahildir.

-Kurum içerisinden doktor öğretim üyesi kadrosundan doçentliğe atamalar yıllık sayı sınırlaması dahil değildir.

-Kurum içerisinden doçent kadrosundan profesörlüğe yükseltilmeler yıllık sayı sınırlaması dışında tutulmuştur.

Yavuz Selim KAPLAN

İŞTE CB KARARI
Memurlar.Net - Özel

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