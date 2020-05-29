Meteoroloji'den 4 il için sağanak uyarısı
Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
|29 Mayıs 2020 11:48
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