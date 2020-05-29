Şehirlerarası otobüs bileti nasıl alınır? Neler isteniyor?

Şehirlerarası otobüs sektöründe Mart ayından beri uygulanan seyahat kısıtlamaları 1 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren kaldırılıyor. Şehirlerarası otobüs yolculuğu yapmak isteyen vatandaşların bilet almadan önce HES (Hayat Eve Sığar) kodu alması, 65 yaşın üzerindeki yolcuların ise buna ilave olarak özel seyahat izin belgesine başvurmaları gerekiyor.

Ancak iş, yolcuların HES kodu almasıyla bitmiyor. Yolcuların kendilerini rahat hissetmesi ve salgın hastalık risklerinden korunabilmesi için otobüs firmalarına da önemli görev düşüyor.

Yılda 10 milyona yakın otobüs bileti satışıyla online otobüs bileti pazarında sektör lideri olan Obilet.com da bu kapsamda "Obilet.com Güvenli Seyahat Tedbir Paketi" açıkladı. Buna göre, Obilet.com üzerinden bilet satışı yapan firmalarda asgari 4 ana başlıkta hijyen ve izolasyon önlemleri uygulanacak:

1- Her Yolcuya Ateş Kontrolü: Obilet.com üyesi otobüs firmaları, yolculuk öncesi temassız ateş ölçerlerle her bir yolcunun ateşini ölçecek. Riskli grupta olduğu tespit edilen yolcular sefere alınmayacak.

2- 1+1, Mesafeli Oturma Düzeni: Firmalar 2'li koltuklardan yalnız 1'ini satışa açacak. Böylece, yolcuların yan yana oturmasının önüne geçilecek. Kaptan şoför ve muavinler yolcuların otobüs içinde koltuk değiştirerek yan yana oturmalarının önüne geçecek.

3- Yolcu ve Personele Maske Zorunluluğu: Tüm yolcuların ve araç personelinin yolculuk boyunca maske takması sağlanacak. Maske takmayanlar uyarılacak.

4- Düzenli Dezenfekte Edilen Araçlar: Otobüsler belirli dönemlerde dezenfekte edilerek koltukların ve yolcuların temas içinde bulunabileceği diğer araç içi ekipmanların virüsten arındırılması hedeflenecek.

Obilet.com, tedbir paketi ile ilgili bilgilendirmede bulunduğu üyesi firmaların bu tedbirleri uygulayıp uygulamadığını gerek sahadan doğrudan edineceği bilgilerle, gerekse bilet satışını gerçekleştirdiği yolculardan alacağı geri bildirimlerle düzenli olarak takip edecek. Tedbirlere uymadığı saptanan firmalara gerekli uyarılar yapılacak.

Obilet.com CEO'su Yiğit Gürocak'ın konuyla ilgili açıklaması ise şu şekilde: "Yolcuların sağlığı ve huzuru, bizim için bilet satışlarından çok daha önemli. COVID-19 salgınının bir an önce sona ermesi açısından bu tedbirlerin uygulanmasını zorunlu görüyoruz ve firmalarımızı bu doğrultuda sürekli takip edeceğiz. Önlemleri uygulayan Obilet.com firmaları sektörde ayrışarak daha fazla yolcuyla buluşma imkanı bulacak. Yolcularımız da işlerine, memleketlerine, sevdiklerinin yanına, hayalini kurdukları destinasyonlara ulaşabilmek için biletlerini gönül rahatlığıyla satın alabilecek."

2012 yılında kurulan Obilet.com, halen Türkiye'nin en büyük şehirlerarası otobüs ve uçak bileti platformu. Bünyesinde 150'nin üzerinde otobüs firması ve yerli-yabancı binlerce uçak firması bulunan Obilet.com'un yıllık bilet satışları otobüste 10 milyona, uçakta ise 1 milyona ulaştı. Obilet.com, çeşitli uluslararası kuruluşlarca hazırlanan raporlarda Türkiye'nin en hızlı büyüyen teknoloji ve ulaştırma hizmetleri firmaları arasında sürekli yer alıyor. Obilet.com, ziyaretçilerine web sitesinin yanı sıra, ödüllü mobil uygulaması üzerinden de hizmet veriyor. 100 kişiye ulaşan 7/24 çağrı merkezi ile müşterilerine telefonla ve chat üzerinden canlı destek sağlayarak kendisine ulaşan şikayetleri hızlı bir şekilde çözüme ulaştıran Obilet, yaptığı yatırımlarla Türkiye'nin en çok ziyaret edilen ve en yüksek müşteri memnuniyetine sahip turizm-ulaşım web sitesi haline geldi. Covid-19 salgını sonrasında yolcu ulaşım sektörünün tekrar faaliyete geçmesiyle birlikte hızlı büyümesini sürdürmeyi planlayan şirket son dönemde çalışmalarını otobüs firmalarının tüm ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirdiği B2B yazılımı ve uçak bileti acente entegrasyonu projeleri üzerinde yoğunlaştırıyor.

HES KODU NASIL ALINIR?

Hayat Eve Sığar (HES) mobil uygulaması üzerinden veya cep telefonlarından SMS (kısa mesaj) üzerinden alınabilen HES kodu ile otobüs, uçak ve tren seyahati yapılabilecek.

HES mobil uygulaması ile HES kodu almak için:

1. Hayat Eve Sığar uygulaması Google Play Store veya iOS App Store üzerinden indirilir.

2. Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden "HES Kodu İşlemleri" bölümüne girilir. "HES Kodu Oluştur" butonuna tıklanır. Kod kullanım süresi seçilir ve kod oluşturulur.

3. Bilet satın alırken HES kodu seyahat edilecek seyahat firması veya aracı firma ile paylaşılır.

SMS ile HES kodu almak için:

1. HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.

2. Bilet satın alırken HES kodu seyahat edilecek seyahat firması veya aracı firma ile paylaşılır.

HES Kodu sayesinde ilgili seyahat firmaları tedbir alacak. Yolculuk sırasında veya sonradan bir yolcuya virüs bulaştığı tespit edilirse HES uygulaması sayesinde yolculuk esnasında temas ettiği kişilerin de takibi yapılacak.

HES kodu alındıktan sonra seyahat edilecek seyahat firması ile HES kodunun paylaşılması gerekiyor. Paylaşılan kodlar üzerinden tüm yolcuların COVID-19 riski taşıyıp taşımadığı kontrol edilecek ve riskli yolcuların seyahati onaylanmayacaktır.