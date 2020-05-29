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HSK, yeni süreçte kimlere idari izin verileceğini açıkladı

Hakimler Savcılar Kurulu, normalleşme sürecine yönelik olarak bugün 9 maddelik bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre sadece 60 yaş üstü kronik rahatsızlığı bulunan hakim ve savcılar idari izinli sayılacak
 29 Mayıs 2020 12:16
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HSK, yeni süreçte kimlere idari izin verileceğini açıkladı

Hakimler Savcılar Kurulu, normalleşme sürecine yönelik olarak bugün 9 maddelik bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre, hakim ve savcıların yıllık izin talepleri 20 Temmuz 2020 tarihine kadar karşılanmayacaktır.

1 Haziran 2020 tarihinden itibaren ise sadece 60 yaş üstü kronik rahatsızlığı bulunan hakim ve Cumhuriyet Savcıları idari izinli sayılacak. Bu durumdakilerin kronik rahatsızlıklarını doktor raporuyla ibraz etmeleri gerekiyor.

Genelgenin tam metni için tıklayınız.
Memurlar.Net
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