HSK, yeni süreçte kimlere idari izin verileceğini açıkladı
Hakimler Savcılar Kurulu, normalleşme sürecine yönelik olarak bugün 9 maddelik bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre sadece 60 yaş üstü kronik rahatsızlığı bulunan hakim ve savcılar idari izinli sayılacak
|29 Mayıs 2020 12:16
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Hakimler Savcılar Kurulu, normalleşme sürecine yönelik olarak bugün 9 maddelik bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre, hakim ve savcıların yıllık izin talepleri 20 Temmuz 2020 tarihine kadar karşılanmayacaktır.
1 Haziran 2020 tarihinden itibaren ise sadece 60 yaş üstü kronik rahatsızlığı bulunan hakim ve Cumhuriyet Savcıları idari izinli sayılacak. Bu durumdakilerin kronik rahatsızlıklarını doktor raporuyla ibraz etmeleri gerekiyor.
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