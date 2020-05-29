HSK, yeni süreçte kimlere idari izin verileceğini açıkladı

Hakimler Savcılar Kurulu, normalleşme sürecine yönelik olarak bugün 9 maddelik bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre, hakim ve savcıların yıllık izin talepleri 20 Temmuz 2020 tarihine kadar karşılanmayacaktır.

1 Haziran 2020 tarihinden itibaren ise sadece 60 yaş üstü kronik rahatsızlığı bulunan hakim ve Cumhuriyet Savcıları idari izinli sayılacak. Bu durumdakilerin kronik rahatsızlıklarını doktor raporuyla ibraz etmeleri gerekiyor.

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