Hakim ve savcı adaylarının mülakalatları başlıyor
Hakim ve savcılık yazılı sınavlarında başarılı olan adayların mülakatlarına 15 Haziran'da başlanacak
|29 Mayıs 2020 12:29
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