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THY'den uçak bileti alınamıyor!

Çocuklar için HES kodu alınamadığından THY'den uçak bileti alımlarında sorun yaşanıyor
 29 Mayıs 2020 12:42
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THY'den uçak bileti alınamıyor!

Çocuklar için HES kodu alınamadığından THY'den uçak bileti alımlarında sorun yaşanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün itibariyle yeni normalleşme takvimini açıkladı.

Açıklanan takvime göre 1 Haziran itibariyle hemen hemen tüm sektörler yeni normalleşme takvimi çerçevesinde hizmet vermeye başlayacak.

HES KODUNDAN DOLAYI UÇAK BİLETİ ALINAMIYOR

Uçak bileti alımlarında HES kodundan dolayı sorun yaşanıyor. 18 yaşından küçük çocuklu aileler kendisi için HES kodu alabiliyor.

18 yaşından küçük çocuklar için ise HES kodu alınamıyor.

1 yaşında bir çocuğu olan anne kendisine bilet alabiliyorken, sistem çocuk için HES kodu alınamadığından bilet almasına izin vermiyor.

Ayrıca alınan HES kodları TC ile uyumlu olması gerekiyor
Memurlar.Net
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