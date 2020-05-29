Ceza infaz kurumlarında karantina devam edecek
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, adalet hizmetlerinde alınan koronavirüs tedbirlerine yönelik bazı açıklamalarda bulundu. Ancak, Bakan Gül, net bir şey söylememekle birlikte, infaz kurumlarındaki tedbirlere devam edileceğini belirtti
|29 Mayıs 2020 12:45
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bugün yeni normalleşme süreci kapsamında, adalet hizmetlerinde alınan tedbirleri açıkladı. Bakan beyin açıkladığı tedbirlerin büyük kısmı bugün HSK tarafından ifade edilmişti. Tıklayınız.
En çok merak edilen, ceza infaz kurumlarındaki karantina uygulamasının devam edip etmeyeceği idi. Bakan Gül, "Ceza infaz kurumlarında aldığımız tedbirlere devam edeceğiz, onların sağlığı için buna devam edeceğiz" dedi. Bakan Gül'ün bu açıklamasından, net bir şey ifade etmemiş olmakla birlikte, karantina uygulamasına devam edileceği anlaşılmaktadır.
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