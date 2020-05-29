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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'İstanbul' paylaşımı

"İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünde, peygamber efendimizin övgüsüne mazhar olarak İstanbul'u miras bırakan Fatih Sultan Mehmed Han ve ordusundaki kahramanları rahmet ve minnetle anıyorum"
 29 Mayıs 2020 12:47
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'İstanbul' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul'un fethinin 567'nci yılında Fatih Sultan Mehmed ve ordusunu rahmet ve minnetle andı.

Oktay, fethin 567'nci yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

İstanbul'un fethinin yalnızca bir şehrin değil, ecdadın fetihler çağının dönüm noktası olduğunu vurgulayan Oktay, "İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünde, peygamber efendimizin övgüsüne mazhar olarak İstanbul'u miras bırakan Fatih Sultan Mehmed Han ve ordusundaki kahramanları rahmet ve minnetle anıyorum." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
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