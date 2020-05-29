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İran'da can kayıpları yeniden artmaya başladı

Kovid-19 salgınında günlük can kayıplarının yeniden artmaya başladığı İran'da son 24 saatte 50 kişi hayatını kaybetti.
 29 Mayıs 2020 12:54
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İran'da can kayıpları yeniden artmaya başladı

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 50 artarak 7 bin 677'ye yükselirken, vaka sayısı 146 bin 668'e çıktı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Kovid-19'dan ülke genelinde 50 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 819 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 7 bin 677'ye yükseldiğini kaydeden Cihanpur, vaka sayısının ise 146 bin 668'e ulaştığını belirtti.

Virüse yakalananlardan 2 bin 547'sinin durumunun kritik olduğunu söyleyen Cihanpur, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının ise 114 bin 931 olduğunu söyledi.

Cihanpur, ülke genelinde bugüne kadar 876 bin 492 kişiye Kovid-19 testi yapıldığını kaydetti.

Ülkenin güneybatısındaki Huzistan eyaleti başta olmak üzere birçok eyalette vaka sayılarında artış görüldüğünü ifade eden Cihanpur, "Rezevi Horasan, Batı ve Doğu Azerbaycan, Loristan, Kürdistan, Kirmanşah, Hürmüzgan, Mazenderan ve Kirman ile Sistan-Beluçistan'ın bazı bölgeleri de yüksek riskli bölgeler arasında yer alıyor." dedi.

Ülkedeki 31 eyaletten 15'inde yeni vefat kaydedilmediğine işaret eden Cihanpur, "Son 24 saatte 15 eyalette Kovid-19 nedeniyle ölüm olmadı. 5 eyalette ise virüs kaynaklı yalnızca birer ölüm kaydedildi." diye konuştu.

- Salgının yayılma hızının arttığı eyaletlerde kısıtlama kararları alınabilir

Öte yandan Sağlık Bakan Yardımcısı İrec Herirçi, özellikle Huzistan eyaletinde salgının yayılma hızının ülke ortalamasının üzerinde olduğuna dikkati çekti.

Herirçi, "Maalesef Kirmanşah ve Mazenderan'da da benzer bir tabloyla karşılaşıyoruz. Bu eyaletlerdeki insanlardan sosyal mesafe kurallarına ve kişisel sağlık protokollerine uymalarını rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakan Yardımcısı, salgının kontrol altına alınması için bu eyaletlerdeki yerel yetkililerin Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin izni doğrultusunda bölgesel kısıtlama kararları alabileceğini hatırlattı.

İran'da nisan ayının ortalarında düşüşe geçen vaka sayıları ve can kayıpları, ülkede tedbirlerin gevşetilmesinin üzerine bazı eyaletlerde sosyal mesafe kurallarına riayet edilmemesi nedeniyle son günlerde yeniden artış eğilimine girdi. İran'da 25 Mayıs'ta günlük can kaybı 34'e kadar inmişti.
Anadolu Ajansı
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