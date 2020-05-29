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Gözaltına alınan amatör spor kulübü başkanı ve oğlu tutuklandı

Elazığ'da bir kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan amatör spor kulübü başkanı ve oğlu tutuklandı
 29 Mayıs 2020 12:56
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Gözaltına alınan amatör spor kulübü başkanı ve oğlu tutuklandı

Rüstempaşa Mahallesi Nevruz Sokak'ta dün iki grup arasında çıkan, pompalı tüfek ve tabancanın kullanılması sonucu Bilal Ç'nin hayatını kaybettiği, Mehmet G. ve Hasan A'nın yaralandığı kavga ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Elazığ 2. amatör kümede mücadele eden Rüstempaşaspor Kulübü Başkanı Hamit Erulaş ile oğlu V.E, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan zanlıların ev ve iş yerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ile saksıya ekili Hint keneviri ele geçirildi.

Rüstempaşa Mahallesi Nevruz Sokak'ta iki grup arasında dün yaşanan, pompalı tüfek ve tabancanın kullanıldığı kavgada açılan ateş sonucu Bilal Ç, Mehmet G. ve Hasan A. yaralanmıştı. Yaralılardan Bilal Ç. hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili Elazığ 2. amatör kümede mücadele eden Rüstempaşaspor Kulübü Başkanı Hamit Erulaş ile oğlu V.E. gözaltına alınmış, zanlılar emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilmişti.
Anadolu Ajansı
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