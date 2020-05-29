Pazar tezgahının altında doğum yaptığı öne sürülen kadın tedaviye alındı
Bebeğin tezgahın altında şalvara sarılı bulunan cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi
|29 Mayıs 2020 13:04
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İzmir'in Tire ilçesinde pazar tezgahının altında doğum yaptığı iddia edilen kadın hastanede tedaviye alındı, erkek bebeğin cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Türkocağı Caddesi'ndeki pazar tezgahının yanında kan bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce, ağabeyiyle pazarcılık yapan H.D'nin (29) açtığı pazar tezgahının altında şalvara sarılı bebeğin cansız bedeni bulundu.
Bekar ve hamile olan H.D'nin 08.00 civarında pazar tezgahının altına girerek doğum yaptığı, bebeği şalvara sararak tezgahın altına bıraktığı iddia edildi.
Bebeğin cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Tire Devlet Hastanesine kaldırılan H.D'nin tedavisine gözetim altında devam ediliyor.
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