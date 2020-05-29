1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Belediyelerden vatandaşlara tek kullanımlık seccade

İstanbul'daki ilçe belediyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadete ara verilmesinin ardından eda edilen ilk cuma namazına gelen vatandaşlara, tek kullanımlık seccade ile hijyen kiti dağıttı.
 29 Mayıs 2020 13:22
Yazdır
Belediyelerden vatandaşlara tek kullanımlık seccade

Diyanet İşleri Başkanlığınca Kovid-19 önlemleri kapsamında 16 Mart'ta toplu ibadet ve faaliyetlere ara verilen camiler bugün cuma namazıyla cemaatine kavuştu.

Yeterli bahçesi, avlusu ve açık alanı bulunan camilerde kılınacak cuma namazı öncesi bazı belediyeler de vatandaşları salgından korumak için önlem aldı.

Bu kapsamda Üsküdar Belediyesi ekipleri Mihrimah Sultan Camisi önünde, ibadete gelen vatandaşlar için hazırlattığı tek kullanımlık seccadelerin yanı sıra maskesi olmayanlara maske dağıttı. Ayrıca, caminin avlusundaki giriş ve çıkışlara da el dezenfektanları yerleştirildi.

Fatih Belediyesi de Fatih Camisi avlusunda tek kullanımlık seccade, maske, su ve dezenfektan dağıtımı gerçekleştirdi.

Cuma namazına gelen 56 yaşındaki Naci Yıldız, belediye ekiplerinin özverili çalıştıklarına, kendilerinin sağlığı için gerekli önlemleri aldıklarına işaret ederek, hizmetleri için teşekkür etti.

Aydın Kılıç da kendilerine verilen tek kullanımlık seccade hizmetinden memnun kaldığını belirterek, uzun bir zaman sonra camide cuma namazı kılacağı için mutlu olduğunu vurguladı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
1 Haziran'da hayatımızda neler değişecek?
29 Mayıs 2020 15:02		 Vatandaşlar cami avluları, pazaryerleri ve statta cuma namazı kıldı
29 Mayıs 2020 14:11
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor
29 Mayıs 2020 13:50		 Sıfır araç aldı, ekspertiz raporunda yazılanı görünce şok yaşadı
29 Mayıs 2020 13:47
74 gün sonra ilk cuma namazı
29 Mayıs 2020 13:34		 Pazar tezgahının altında doğum yaptığı öne sürülen kadın tedaviye alındı
29 Mayıs 2020 13:04
Çorum'da sulama kanalına düşen karacayı jandarma kurtardı
29 Mayıs 2020 13:02		 Cezaevlerinde kapalı görüşler başlıyor
29 Mayıs 2020 12:34
Selimiye Camisi'nde şükür kurbanı kesildi
29 Mayıs 2020 12:14		 Meteoroloji'den 4 il için sağanak uyarısı
29 Mayıs 2020 11:48
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:23 - Bolu Dağı'ndan bu sefer gemi geçti15:18 - Ankara'nın yüksek kesimlerine mayısta kar yağdı15:11 - Emir subayı muvazzaf Binbaşının ilk ifadesi ortaya çıktı15:02 - 1 Haziran'da hayatımızda neler değişecek?14:49 - Ordu Valisi: Sorumsuz davranışlar yüzünden vakalar arttı14:38 - Ekonomistler mayıs ayı enflasyonu için ne dedi?14:22 - 65 yaş üstü tren ve uçakla seyahat edebilecek14:21 - Güney Kore'de ikinci dalga endişesi büyüyor, okullar tekrar kapatıldı14:11 - Vatandaşlar cami avluları, pazaryerleri ve statta cuma namazı kıldı13:50 - Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor
13:47 - Sıfır araç aldı, ekspertiz raporunda yazılanı görünce şok yaşadı13:45 - Su arıtma cihazı tavsiyesi13:35 - Bakan Selçuk'tan kreşlerin açılmasına tepki gösteren Berna Laçin'e yanıt13:35 - Devlete eleman sızdıran FETÖ sanığı yeniden yargılanıyor13:34 - 74 gün sonra ilk cuma namazı13:22 - Belediyelerden vatandaşlara tek kullanımlık seccade13:14 - Borsa, günün ilk yarısında geriledi13:06 - CHP'den hakimlik-savcılık mülakatları için araştırma istemi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 15 ilde uygulanan giriş çıkış yasağı uygulamasının kaldırılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi: Virüsün hasta yapma gücü azaldı
Öğretim üyesi atamaları hakkında yeni CB kararı!
Tarlada bulduğu 'gök taşını' satılığa çıkardı
HSK, tüm yargısal faaliyetlerin başlayacağını duyurdu
TCDD, seyahat yasağı uygulamasında yanlış yapıyor!
Ceza infaz kurumlarında karantina devam edecek
Kuyumculardan 'Altın almak için acele etmeyin' uyarısı
Kuvvetli yağışlar tüm yurtta etkili olacak- Haritalı
Rasim Ozan Kütahyalı çılgına döndü: Ona cehennemi yaşatacağım!
FETÖ'cü kriptolar hala en kritik yerdeler
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dark 1
bayern münih 2
euroleague 2019/2020 sezonunun iptal edilmesi 4
İstanbul'un fethinin 567.yıldönümü 2
kabak 4
bugün yazasım yok 1
erken seçim iddiası 3
mehmet aurelio 2
zor zamanlar 1
gıcık insan tipi 2
SON İLANLAR
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Uluslararası Tarımsal Arş. Eğitim Merkez Müd. Geçici İşçi Alacak
Abana Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Mersin Büyükşehir Belediyesi 29 İşçi Alacak
Muğla Fethiye Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Bolu Göynük Göytur 2 İşçi Alacak
Adana Feke Belediyesi 1 İşçi Alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam