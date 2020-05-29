Belediyelerden vatandaşlara tek kullanımlık seccade
|29 Mayıs 2020 13:22
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Diyanet İşleri Başkanlığınca Kovid-19 önlemleri kapsamında 16 Mart'ta toplu ibadet ve faaliyetlere ara verilen camiler bugün cuma namazıyla cemaatine kavuştu.
Yeterli bahçesi, avlusu ve açık alanı bulunan camilerde kılınacak cuma namazı öncesi bazı belediyeler de vatandaşları salgından korumak için önlem aldı.
Bu kapsamda Üsküdar Belediyesi ekipleri Mihrimah Sultan Camisi önünde, ibadete gelen vatandaşlar için hazırlattığı tek kullanımlık seccadelerin yanı sıra maskesi olmayanlara maske dağıttı. Ayrıca, caminin avlusundaki giriş ve çıkışlara da el dezenfektanları yerleştirildi.
Fatih Belediyesi de Fatih Camisi avlusunda tek kullanımlık seccade, maske, su ve dezenfektan dağıtımı gerçekleştirdi.
Cuma namazına gelen 56 yaşındaki Naci Yıldız, belediye ekiplerinin özverili çalıştıklarına, kendilerinin sağlığı için gerekli önlemleri aldıklarına işaret ederek, hizmetleri için teşekkür etti.
Aydın Kılıç da kendilerine verilen tek kullanımlık seccade hizmetinden memnun kaldığını belirterek, uzun bir zaman sonra camide cuma namazı kılacağı için mutlu olduğunu vurguladı.
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