Deva Partisi'nde ilk parti içi kavga!
|29 Mayıs 2020 13:31
|Yazdır
Deva Partisi kurucularından Musa Malik Yıldırım ve Mehmet Emin Ekmen, 27 Mayıs darbecisi ve Alparslan Türkeş konusunda Twitter'da kapıştı. Bu DEVA Partisi'nde bilinen ilk parti içi kavga oldu...
DEVA Partisi, ilk parti içi kavgayı yaşadı. Partinin kurucularından Musa Malik Yıldırım ile Mehmet Emin Ekmen, sosyal medyada karşı karşıya geldi. DEVA'nın iki kurucu üyesini karşı karşıya getiren ise 27 Mayıs darbesi ve Alparslan Türkeş oldu.
Darbeci diye Türkeş'in resmini paylaştı
Mehmet Emin Ekmen, 27 Mayıs'ın yıldönümünde, "Herkes Adnan Menderes ve arkadaşlarını paylaşıyor, ben de darbecileri paylaşıyorum. Hatırlamak ve yüzleşmek için" notuyla Türkeş'in darbe bildirisini okuduğu fotoğrafını paylaştı. TBMM 23. Dönem Batman Milletvekilliği yapan Mehmet Emin Ekmen, uzun yıllar AK Parti saflarında siyaset yapmıştı.
Ahlaki değil, delikanlıca değil, adil değil
Musa Malik Yıldırım'ın buna cevabı çok daha sert oldu. Yıldırım, "Alparslan Türkeş'le ve Türk milliyetçiliğiyle hesaplaşmak için Menderes'in idamını istismar etmek, ahlaki değildir, delikanlıca değildir, adil hiç değildir. Herkes haddini bilsin" ifadelerini kullandı. Musa Malik Yıldırım, Büyük Birlik Partisi eski Genel Başkan Yardımcılarından birisi olarak biliniyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Erdoğan, İkiyaka Dağları'ndaki askerlerin bayramını kutladı
24 Mayıs 2020 05:38
|Erdoğan açıkladı... Maske satışına yeniden izin verilecek
04 Mayıs 2020 20:00
|'İsveç'ten getirilen kişi Bakan Koca'nın akrabası' iddiasına sert tepki!
29 Nisan 2020 00:33
|Cumhurbaşkanlığı'ndan 1915 mesajı: Yalan ve iftiraya prim verilmeyecek
24 Nisan 2020 12:00
|İstifa kararı öncesi Erdoğan ile Soylu arasındaki diyalog
13 Nisan 2020 07:54
|Süleyman Soylu: Öngöremedim. O geceki eleştirileri de hakaretleri kabul ediyorum
12 Nisan 2020 09:20
|Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 224 bin çiftçimizin yanındayız
08 Nisan 2020 14:59
|Bakan Ersoy, korona virüs için kritik tarihi açıkladı
11 Mart 2020 17:30
|Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik
19 Şubat 2020 04:49
|İstanbul'un kaçamak noktası.. Hacıllı Şelalesi
13 Ocak 2020 00:10