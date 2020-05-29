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Deva Partisi'nde ilk parti içi kavga!

DEVA Partisi'nde ilk parti içi kavga! Twitter'da birbirlerine girdiler
 29 Mayıs 2020 13:31
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Deva Partisi'nde ilk parti içi kavga!

Deva Partisi kurucularından Musa Malik Yıldırım ve Mehmet Emin Ekmen, 27 Mayıs darbecisi ve Alparslan Türkeş konusunda Twitter'da kapıştı. Bu DEVA Partisi'nde bilinen ilk parti içi kavga oldu...

DEVA Partisi, ilk parti içi kavgayı yaşadı. Partinin kurucularından Musa Malik Yıldırım ile Mehmet Emin Ekmen, sosyal medyada karşı karşıya geldi. DEVA'nın iki kurucu üyesini karşı karşıya getiren ise 27 Mayıs darbesi ve Alparslan Türkeş oldu.

Darbeci diye Türkeş'in resmini paylaştı

Mehmet Emin Ekmen, 27 Mayıs'ın yıldönümünde, "Herkes Adnan Menderes ve arkadaşlarını paylaşıyor, ben de darbecileri paylaşıyorum. Hatırlamak ve yüzleşmek için" notuyla Türkeş'in darbe bildirisini okuduğu fotoğrafını paylaştı. TBMM 23. Dönem Batman Milletvekilliği yapan Mehmet Emin Ekmen, uzun yıllar AK Parti saflarında siyaset yapmıştı.

Ahlaki değil, delikanlıca değil, adil değil

Musa Malik Yıldırım'ın buna cevabı çok daha sert oldu. Yıldırım, "Alparslan Türkeş'le ve Türk milliyetçiliğiyle hesaplaşmak için Menderes'in idamını istismar etmek, ahlaki değildir, delikanlıca değildir, adil hiç değildir. Herkes haddini bilsin" ifadelerini kullandı. Musa Malik Yıldırım, Büyük Birlik Partisi eski Genel Başkan Yardımcılarından birisi olarak biliniyor.
Memurlar.Net
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