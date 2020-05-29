74 gün sonra ilk cuma namazı
|29 Mayıs 2020 13:34
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Yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadetin kısıtlanmasının ardından ilk cuma namazı, belirlenen camilerde kılınıyor. Vatandaşlar, belirlenen camiler arasında yer alan Fatih Camisi'ne gelerek namaz saatini bekledi.
CAMİLER DEZENFEKTE EDİLDİ
Koronavirüs salgını nedeniyle 16 Mart'tan bu yana kapalı olan camilerden açık avluları olanlar bugün cuma namazıyla ibadete açılıyor. Tüm Türkiye'de camiler dezenfekte edilirken sosyal mesafeye uyulması için düzenleme de yapıldı.
İstanbul Valiliği de başta Süleymaniye, Sultanahmet, Yeni (Eminönü), Ortaköy ve Çamlıca olmak üzere bugün cuma namazı kılınacak camilerin listesini açıkladı. Açıklamada "29 Mayıs 2020 Cuma günü İstanbul'daki 3 bin 457 cami ve mescitten 1923 cami ve mescit ile 264 mekanda cuma namazı kılınmak üzere gerekli düzenlemelere başlanmıştır" denildi.
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