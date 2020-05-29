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74 gün sonra ilk cuma namazı

Corona virüs tedbirleri nedeniyle 16 Mart'tan beri kapalı olan cami ve mescitler 2.5 ay sonra Cuma namazıyla toplu halde ibadete açılıyor.
 29 Mayıs 2020 13:34
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74 gün sonra ilk cuma namazı

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadetin kısıtlanmasının ardından ilk cuma namazı, belirlenen camilerde kılınıyor. Vatandaşlar, belirlenen camiler arasında yer alan Fatih Camisi'ne gelerek namaz saatini bekledi.

CAMİLER DEZENFEKTE EDİLDİ

Koronavirüs salgını nedeniyle 16 Mart'tan bu yana kapalı olan camilerden açık avluları olanlar bugün cuma namazıyla ibadete açılıyor. Tüm Türkiye'de camiler dezenfekte edilirken sosyal mesafeye uyulması için düzenleme de yapıldı.

İstanbul Valiliği de başta Süleymaniye, Sultanahmet, Yeni (Eminönü), Ortaköy ve Çamlıca olmak üzere bugün cuma namazı kılınacak camilerin listesini açıkladı. Açıklamada "29 Mayıs 2020 Cuma günü İstanbul'daki 3 bin 457 cami ve mescitten 1923 cami ve mescit ile 264 mekanda cuma namazı kılınmak üzere gerekli düzenlemelere başlanmıştır" denildi.
DHA
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