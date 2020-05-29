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Sıfır araç aldı, ekspertiz raporunda yazılanı görünce şok yaşadı

İzmir Buca'da geçtiğimiz hafta bayiden sıfır olarak bir otomobil alan kişi, büyük şok yaşadı. Aracını ekspertize götürdüğünde ön kaputun cıvatalarının sök-tak olduğunu öğrenen kadın, hukuk mücadelesi başlatacağını söyledi.
 29 Mayıs 2020 13:47
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Sıfır araç aldı, ekspertiz raporunda yazılanı görünce şok yaşadı

21 Mayıs tarihinde dünyaca ünlü bir otomobil firmasının 2020 model aracını alan Duygu Çamtaş (36), yeni aracının sevincini yaşarken hevesi kursağında kaldı. Çamtaş, aracı satın aldıktan kısa bir zaman sonra, haberlerde bazı kişilerin mağduriyetini görüp önlem almak için ekspertize gitti. Yeni satın aldığı sıfır aracını ekspertize götüren Çamtaş, burada hayatının şokunu yaşadı. Ekspertiz görevlilerinin yaptığı incelemede Duygu Çamtaş'ın sıfır olarak satın aldığı araç, iddiaya göre kusurlu çıktı. Sıfır aracın ekspertiz raporuna "Motor kaputu cıvatalarında sökme takma ayar vardır" yazısı yazıldı. Firmaya giderek durumu bildiren Çamtaş, bayi ve fabrika yetkililerinin mağduriyetlerini gidermediğini öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

"Okuduğum haberlerin içerisinde buldum kendimi"

Daha önce haberlerde bu tarz şeyleri okuduğundan dolayı duyduğu şüphe üzerine ekspertize gittiğini, haberlerde okuduklarının kendi başına geldiğini söyleyen Duygu Çamtaş, aracının kusurlu olduğunu görünce şoka uğradığını belirtti. Çamtaş, "Sürekli haberlerde karşılaşırdık bu tarz durumlarla. Sıfır araç alıp kusurlu çıkan vatandaşların mağduriyetine tanık olurduk. Bu yüzden duyduğum şüphe üzerine nişanlıma, aracı mutlaka ekspertize götürmemiz gerektiğini söyledim. Ekspertize götürdüğümüzde ön kaputtaki cıvatalarda sök-tak olduğu söylendi. O sırada şok oldum. Okuduğum haberlerin içerisinde buldum kendimi bir anda. Firmaya giderek durumdan bahsettik. Bize sürekli 'bugün git yarın gel' taktiği uyguladılar. Bugün nişanlım gitti tekrar konuşmaya. Uzun süre, sabahtan akşama kadar bekledi. Hala bir sonuca ulaşamadık" diye konuştu.

Fabrika, bunun mümkün olabileceğini söylüyor

Ön kaputtaki cıvataların sök-tak olduğunu fabrikaya ilettiğini söyleyen Çamdar, fabrikadan gelen cevap ile de ikinci şoku yaşadı. Sıfır araçlarda bu kısımların sök-tak olabileceği cevabını aldığını iddia eden Duygu Çamdar, ilk aracının da aynı marka olduğunu ve böyle bir durumun söz konusu olmadığını dile getirdi. Çamdar, "Güvenilir bir marka diye bu aracı almıştık. Çünkü ilk aracım da aynı markaydı. İkinci aracımda da hiç düşünmeden tekrar aynı markayı tercih ettik. Fabrika bu kusurun mümkün olabileceğini söylüyor. Madem oluyorsa eğer neden ilk aracımda ben böyle bir şey yaşamadım; neden ikinci aracımda yaşıyorum" dedi.

"Tüketici mahkemesinde işimizi göreceğiz"

Aldığı sıfır aracın kusurlu olduğunu söyleyerek mağdur olduğunu belirten Duygu Çamdar, hakkını tüketici mahkemesinde arayacağını söyledi. Çamdar, "Biz şimdi hakkımızı arıyoruz. Firma yetkilileri bize sürekli bayi ile üretici arasında bir yazışma olduğunu söylüyor. Herhangi bir sonuca ulaşamadık hala. Bu yüzden bununla ilgili bir yasal süreç başlatacağız. Tüketici mahkemesinde işimizi görmeye başlayacağız" sözlerine yer verdi.
İhlas Haber Ajansı
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