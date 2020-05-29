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Güney Kore'de ikinci dalga endişesi büyüyor, okullar tekrar kapatıldı

Yeni vakalarda artış yaşanması üzerine salgın tedbirlerini yeniden hayata geçiren Güney Kore, bu kez de okulların kapatılmasına karar verdi.
 29 Mayıs 2020 14:21
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Güney Kore'de ikinci dalga endişesi büyüyor, okullar tekrar kapatıldı

Son 50 gündeki en büyük vaka artışının yaşanması üzerine yeniden alarma geçen Güney Kore, dün hayata geçirdiği bazı sosyal mesafe kısıtlamalarına bugün bir yenisini daha ekledi. Sadece birkaç gün önce yeniden eğitime başlayan 200'den fazla okulun kapatılmasına karar verildi.

Eğitim Bakanlığı, yeni vakaların görüldüğü başkent Seul'un batısındaki Bucheon'daki 251 okulun kapatıldığını, Seul'da bulunan 117 okulun da açılış tarihinin ertelendiğini duyurdu.

Koreli yetkililer, iki gün önce 5 Nisan'dan bu yana en büyük vaka artışını kaydettiklerini açıklamış, son 24 saatte 79 yeni vaka görüldüğünü duyurmuştu.

Yeni vakaların önemli bölümü, nüfusun çoğunluğunun yaşadığı Seul'de tespit edilmiş, bunun üzerine yetkililer, 6 Mayıs'ta gevşetilen sosyal mesafe kurallarını tekrar yürürlüğe sokmuştu.

Yeni vakalarının Bucheon'da, ülkenin en büyük e-ticaret şirketi Coupang'ın dağıtım merkeziyle bağlantılı olduğu düşünülüyor.

Kaynak: Reuters
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