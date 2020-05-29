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65 yaş üstü tren ve uçakla seyahat edebilecek

65 yaş üstü tren ve uçakla seyahat edebilecek
 29 Mayıs 2020 14:22
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65 yaş üstü tren ve uçakla seyahat edebilecek

65 yaş üstü için seyahat izin belgesi talep ederken tren ve uçak seçeneği yoktu.

E-devlet üzerinden alınacak seyahat izin belgeleri için uçak ve tren seçeneği eklendi.

Seyahat izin belgesi alırken uçak veya tren ile gitmek isteyen o seçeneği seçebilir

Memurlar.Net
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