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Vatandaşlar cami avluları, pazaryerleri ve statta cuma namazı kıldı

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da vatandaşlar, maske takmaları ve sosyal mesafe kuralarına uymaları konusunda uyarıldı
 29 Mayıs 2020 14:11
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Vatandaşlar cami avluları, pazaryerleri ve statta cuma namazı kıldı

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da yeni tip koronavinüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cuma namazı cami avluları, pazar yerleri ve statta kılındı.

Antalya'da, salgınla mücadele normalleşme sürecinde camiler yeniden ibadete açıldı. Kepez ilçesindeki Ali Uyaroğlu Camisi'nde namaz öncesi Antalya Müftülüğü tarafından kurban kesildi, dua edildi. Cuma namazı öncesinde dezenfekte edilen camilerde görev alan polis ekipleri, vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı. Abdestlerini evlerinde alarak cami ve kapalı pazar yerlerine gelenlerin girişte ellerine dezenfektan sıkıldı, isteyenlere seccade ve maske dağıtıldı. Seccadelerini sosyal mesafe kuralına göre seren vatandaşlar, uzun bir süre sonra cemaatle namaz kılmanın mutluluğunu yaşadı.

Alanya ilçesinde aralarında cami avluları, stat, okul ve meydanların da bulunduğu 85 noktada cuma namazı kılındı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu da cuma namazını, Türkiye'nin en büyük kubbeli ibadethanelerinden olan 15 bin kişi kapasiteli Akdeniz Üniversitesi Camisi'nde kıldı.

- Muğla

Muğla merkez ve ilçelerinde de önceden dezenfekte edilen camilerde görev alan polis ekipleri, namaz öncesi vatandaşları maske ve sosyal mesafe kurallarıyla ilgili uyardı.

Bodrum Kaymakamlığınca gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra ilçe stadına gelenler yanlarında getirdikleri seccadelerle cuma namazını kıldı.

Yatağan ilçesinde de İlçe Müftülüğünce düzenlenen organizasyonla vatandaşlar cuma namazlarını stat ve belirlenen camilerde kılmanın huzurunu yaşadı.

- Isparta ve Burdur

Isparta ve Burdur'da da abdestlerini evlerinde alan ve seccadelerini yanlarında getiren vatandaşlar, sosyal mesafe kurullarına uygun şekilde saf tuttu.

Isparta'da kent merkezindeki Ulu Cami avlusuna gelenlerin maske taktıkları ve namaz öncesinde ellerini dezenfekte ettikleri görüldü.

Burdur'da Ulu Cami ve Uzay Çatı pazar yerinde vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uyarak ve maske takarak yanlarında getirdikleri seccadelerde saf tuttu.

Anadolu Ajansı
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