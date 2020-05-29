Ekonomistler mayıs ayı enflasyonu için ne dedi?
|29 Mayıs 2020 14:38
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AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,92 artmasını bekliyor.
AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Haziran Çarşamba günü açıklanacak mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete göre, ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,92 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mayıs ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,50, en yüksek yüzde 1,67 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,92) göre, bir önceki ay yüzde 10,94 olan yıllık enflasyonun yüzde 10,90'a düşeceği hesaplanıyor.
Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması ise yüzde 9,80 olurken, tahminler yüzde 9,80-11,73 aralığında yer aldı. Enflasyon nisanda bir önceki aya göre yüzde 0,85 artış göstermişti.
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