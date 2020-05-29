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Emir subayı muvazzaf Binbaşının ilk ifadesi ortaya çıktı

İzmir'de geçtiğimiz gün FETÖ'den gözaltına alınan Ege Ordu Komutanlığında görevli emir subayı muvazzaf Binbaşı F.Ö.'nün ilk ifadesi ortaya çıktı. Kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen F.Ö.'nün, "Mahrem imam ne, bilmem" dediği öğrenildi.
 29 Mayıs 2020 15:11
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Emir subayı muvazzaf Binbaşının ilk ifadesi ortaya çıktı

İzmir'de geçtiğimiz gün FETÖ'den gözaltına alınan Ege Ordu Komutanlığında görevli emir subayı muvazzaf Binbaşı F.Ö.'nün ilk ifadesi ortaya çıktı. Kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen F.Ö.'nün, "Mahrem imam ne, bilmem" dediği öğrenildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı tarafından FETÖ/PDY'nin 'TSK yapılanması'nın deşifre edilmesine yönelik başlatılan çalışma kapsamında, Ege Ordu Komutanlığında emir subayı olarak görev yapan muvazzaf binbaşı F.Ö., İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonla geçtiğimiz gün evinde gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan emir subayı F.Ö.'nün kendisine yöneltilen 'TSK yapılanmasının mahrem imamları'ndan ve 'silahlı terör örgütü yöneticisi olma' suçundan aranan L.Ç. ile ankesörlü telefon, market, büfe gibi noktalardan ardışık arama sistemiyle haberleştiği suçlamalarını kabul etmediği öğrenildi.

"Mahrem imamın ne demek olduğunu bilmem"

Öte yandan F.Ö.'nün ilk ifadesinde FETÖ/PDY'ye üye olmadığını, 'mahrem imam'ın ne demek olduğunu bilmediğini ve herhangi bir telefon da almadığını söylediği ileri sürüldü. F.Ö.'nün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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