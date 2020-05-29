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Ankara'nın yüksek kesimlerine mayısta kar yağdı

Ankara'nın Çubuk ilçesinin yüksek kesimlerine mayısın son günlerinde kar yağdı.
 29 Mayıs 2020 15:18
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Ankara'nın yüksek kesimlerine mayısta kar yağdı

Ankara'nın Çubuk ilçesinin yüksek kesimlerine mayısın son günlerinde kar yağdı.

İlçe merkezinde sağanak şeklinde etkili olan yağış, yüksek kesimlerde Karagöl ve Yukarı Çavundur bölgelerinde kar şeklinde etkisini gösterdi.

Çevredeki yaylalar beyaza büründü. Yaylaya çıkanlar kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı.

Anadolu Ajansı
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