Bolu Dağı'ndan bu sefer gemi geçti
Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu kesiminden yük nakliye gemisi geçiş yaptı.
|29 Mayıs 2020 15:23
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Bolu Dağı'ndan yük nakliye gemisi geçti
Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu kesiminden yük nakliye gemisi geçiş yaptı.
İstanbul'dan tıra yüklenen gemi, D-100 kara yolunu takiben Bolu Dağı geçişine ulaştı.
6 metre genişliğinde 20 metre uzunluğundaki tır, polis ekiplerinin eskortluğunda yolun Ankara şeridi tamamen kapatılarak, ilerledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına ait olan nakliye ve yük gemisinin, Karayolları Samsun Bölge Müdürlüğüne tahsis edildiği, burada baraj yapımında yük taşımak için kullanılacağı öğrenildi.
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