EGM'den 'hayırlı olsun yeni trafik cezaları' iddiasına açıklama
|29 Mayıs 2020 15:34
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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medyada yer alan "Hayırlı olsun yeni trafik cezaları" başlıklı paylaşımların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
EGM'den yapılan yazılı açıklamada, son günlerde sosyal medyada "Hayırlı olsun yeni trafik cezaları" başlığı altında gerçek dışı bilgilerin yer aldığı ve paylaşıldığı ifade edildi.
Trafik idari para ceza miktarlarının nasıl belirlendiğine ilişkin bilgi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Trafik idari para ceza miktarlarına ilişkin güncellemeler, her yıl sonunda Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde belirtilen yeniden değerleme oranı dikkate alınarak hesaplanmakta ve kamuoyuna gerekli bilgilendirmeler yapılarak 1 Ocak tarihinden geçerli olmak üzere uygulanmaktadır.
Güncel trafik idari para cezası tutarlarına 'www.trafik.gov.tr' adresinden ulaşılabilmekte olup sosyal medyada yer alan gerçeği yansıtmayan bilgi ve paylaşımlara itibar edilmemesi hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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