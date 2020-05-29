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Bakan Albayrak: Güçlü toparlanmaya şahit olacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Türkiye ekonomisi dünya örneklerine kıyasla pozitif ayrıştı. Salgının etkilerini hissedeceğimiz ikinci çeyrekten sonraki dönemlerde güçlü toparlanmaya şahit olacağız
 29 Mayıs 2020 15:49
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Bakan Albayrak: Güçlü toparlanmaya şahit olacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyüyerek dünya örneklerine göre pozitif ayrıştığını belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerinin hissedileceği ikinci çeyrekten sonraki dönemlerde güçlü toparlanmaya şahit olunacağını bildirdi.

Albayrak, Twitter hesabından bu yılın ilk çeyreğinde elde edilen yüzde 4,5'lik büyüme rakamını değerlendirdi.

Türkiye ekonomisinin dünya örneklerine kıyasla pozitif ayrışarak yılın ilk çeyreğini yüzde 4,5 büyümeyle tamamladığını aktaran Albayrak, "Salgın etkilerini hissedeceğimiz ikinci çeyrekte daha temkinli ilerleyecek, sonraki dönemlerde bir güçlü toparlanmaya şahit olacağız inşallah." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
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