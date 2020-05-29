Erdoğan: GSS'yi incelemek üzere heyetler geliyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Sancaktepe'de inşa edilen Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi hizmete giriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılış töreninde konuşma yapıyor.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Koronavirüs salgınında kaybettiğimiz tüm hocalarımız ve vatandaşlarımızla birlikte Feriha Öz hocamıza allahtan rahmet diliyorum. Biz kadirşinas bir milletiz. Bu yüzden buraya Prof. Dr. Feriha Öz'ün ismini verdik.

Sağlık çalışanlarımızın her birine şükranlarımızı sunuyorum.

Dünyada pek çok ülkede sağlık sisteminin çöktüğü dönemde Türkiye yeni imkanlar üreterek farklı bir konuma gelmiştir.

Bu hastanemizi 2 ay gibi kısa bir sürede tamamladık. Hemen pist burada. Burası daha önce askeri havalimanıydı. Uluslararası herhangi bir hasta gelmek istediğinde pist var, buradan yürüme mesafesinde hastaneye gelecek. aynısı Yeşilköy için geçerli.

İster ulusal ister uluslararası. Hepsine hazır. Sağlıkta sağlık turizmini hedefliyoruz ve bunu başaracağız. Salgın acil ihtiyaç göstermiş olsaydı bu süreyi belki daha da kısaltabilirdik.

90'dan fazla ülkeye tıbbi malzeme yardımı gönderdik. İhtiyacı olan kimseyi geri çevirmedik.

Türkiye'deki Genel Sağlık Sigortası'nı incelemek için dünyanın dört bir yanında heyetler ülkemizi ziyaret ediyor.

Salgın döneminden sonra hem sağlık tesislerimiz hem genel sağlık sigortamız başarılı bir model olarak küresel düzeyde daha çok ilgi çekecektir.