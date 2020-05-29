1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Maden ocakları da 1 Haziran'da yeniden üretime başlıyor

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) yönetim kurulunca, Türkiye Taşkömürü Kurumunun (TTK) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında durdurduğu üretim amaçlı çalışmanın yeniden başlanacağı bildirildi
 29 Mayıs 2020 16:16
Yazdır
Maden ocakları da 1 Haziran'da yeniden üretime başlıyor

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) yönetim kurulunca, Türkiye Taşkömürü Kurumunun (TTK) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında durdurduğu üretim amaçlı çalışmanın yeniden başlanacağı bildirildi.

GMİS'ten yapılan açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19- salgını nedeniyle TTK'nin 30 Mart'ta ara verdiği üretime, 1 Haziran itibarıyla yeniden başlayacağı belirtildi.

Üretimin 3 vardiya sistemiyle sürdürüleceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tüm dünyada ve ülkemizde etkili olan koronavirüse karşı alınacak tedbirler kapsamında TTK'de üretime 30 Mart'ta ara verilmiş, iş güvenliği amacıyla tüm müesseselerde belirli sayıda işçi çalıştırılırken, diğer işçiler ikinci bir emre kadar idari izne çıkarılmıştı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin aldığı kararlara istinaden TTK'de idari izinler ve esnek çalışma sona erdirilmiştir. Maden ocaklarımızda 1 Haziran itibarıyla üretime yeniden başlanacaktır. Üretim, Kovid-19'a karşı alınan önlemlerle sürdürülecektir. Bu konuda TTK Genel Müdürlüğü gerekli önlemler için düzenleme yapmıştır. Üretim, daha önce de uygulanan 3 vardiya sistemiyle sürdürülecektir. Kronik rahatsızlığı ve diğer nedenlerle idari izne çıkarılan personel ile esnek çalışma sistemine dahil tüm personel 1 Haziran'dan itibaren işbaşı yapacaktır."

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Boks camiasından 'Milli boksör sevgilisini öldürdü' başlıklı haberlere tepki
29 Mayıs 2020 11:23		 Kahvehanelerde virüs önlemleri: Yancılık bitiyor
28 Mayıs 2020 18:21
Aile Sağlığı Merkezleri'ne yeni virüs önlemleri geliyor
28 Mayıs 2020 14:07		 TÜBA 'Kovid-19 Küresel Salgın Değerlendirme Raporu' hazırladı
28 Mayıs 2020 11:14
TİM Başkanı Gülle: İhracatçılara yeni destekten memnun
27 Mayıs 2020 15:58		 TÜBA Uluslararası Akademi Ödülleri'ne aday gösterme süresi uzatıldı
27 Mayıs 2020 12:43
Türk-İş: 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 8 bin TL
27 Mayıs 2020 11:49		 Sendika, 40 bin memura 200 bin ücretsiz maske gönderdi
26 Mayıs 2020 16:38
Siverek EBS, öğretemene uygulanan şiddeti kınadı
24 Mayıs 2020 19:09		 Türk Kızılay maske üretimine yıllar sonra yeniden başladı
24 Mayıs 2020 10:23
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:06 - Kovid-19'u önlemek için evde de maske takmak faydalı olabilir17:02 - Bakan Kasapoğlu'ndan İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü kutlaması17:00 - Sayıştay'dan 'rapor' açıklaması: Hukuki yola başvurulacak16:56 - Bakan Albayrak'tan yıl sonu büyüme açıklaması16:50 - Bakan Varank, COVID-19 belgesine başvuran kuruluş sayısını açıkladı16:44 - Akrabaların arazi kavgasında 2 ölü, 6 yaralı16:43 - Diyanet'ten hafızlık tespit sınav duyurusu16:37 - Bakan Ersoy: Ayasofya Fatih Medresesi bizim dönemimizde ihya ediliyor16:33 - Kars'ta bir köy karantinaya alındı16:25 - Namaz sırasında 2 metrelik yılan paniğe neden oldu
16:16 - Maden ocakları da 1 Haziran'da yeniden üretime başlıyor16:10 - Ot biçerken bahçede gök taşı buldu15:55 - Erdoğan: GSS'yi incelemek üzere heyetler geliyor15:49 - Bakan Albayrak: Güçlü toparlanmaya şahit olacağız15:43 - TBMM Başkanı Şentop: Derli toplu bir seçim kanununa ihtiyaç var15:36 - Bakan Koca: Tehlike henüz geçmiş değil15:34 - EGM'den 'hayırlı olsun yeni trafik cezaları' iddiasına açıklama15:29 - İBB, 157 adet 2020 model otomobil alacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 15 ilde uygulanan giriş çıkış yasağı uygulamasının kaldırılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Öğretim üyesi atamaları hakkında yeni CB kararı!
Bilim Kurulu Üyesi: Virüsün hasta yapma gücü azaldı
Tarlada bulduğu 'gök taşını' satılığa çıkardı
Ceza infaz kurumlarında karantina devam edecek
HSK, tüm yargısal faaliyetlerin başlayacağını duyurdu
TCDD, seyahat yasağı uygulamasında yanlış yapıyor!
Kuvvetli yağışlar tüm yurtta etkili olacak- Haritalı
Kuyumculardan 'Altın almak için acele etmeyin' uyarısı
Sıfır araç aldı, ekspertiz raporunda yazılanı görünce şok yaşadı
Bakan Selçuk'tan kreşlerin açılmasına tepki gösteren Berna Laçin'e yanıt
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
İstanbul'un fethinin 567.yıldönümü 3
türkiye ekonomisinin ilk çeyrekte yüzde 4.5 büyümesi 2
tavşan dağa küsmüş de dağın haberi olmamış 3
bayern münih 2
burç yorumu 3
bugün yazasım yok 1
joshua kimmich 1
YHT seferlerinin perşembe günü başlaması 1
zinedine zidane 1
abd'de bir siyahinin polis tarafından öldürülmesi 2
SON İLANLAR
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Uluslararası Tarımsal Arş. Eğitim Merkez Müd. Geçici İşçi Alacak
Abana Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Mersin Büyükşehir Belediyesi 29 İşçi Alacak
Muğla Fethiye Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Bolu Göynük Göytur 2 İşçi Alacak
Adana Feke Belediyesi 1 İşçi Alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam