Kars'ta bir köy karantinaya alındı
Kars'ın Arpaçay ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
|29 Mayıs 2020 16:33
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Kars'ın Arpaçay ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Koçköy köyünde karantina uygulaması başlatıldı.
Uygulama kapsamında köye giriş ve çıkışlar durduruldu.
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