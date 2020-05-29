Akrabaların arazi kavgasında 2 ölü, 6 yaralı
|29 Mayıs 2020 16:44
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken 6 kişi ise yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kavga, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı İso Harabeler kırsal mahallesinde yaşandı. İddiaya göre akraba olan iki aile arasında daha önceki bir arazi anlaşmazlığı nedeniyle yeniden başlayan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Naif Gül (57), Kasım Yumru (26) Cemil Y.(52), İbrahim Y.(18), Ali Y.(58), Leyla Y.(22), Güler G. (28) ve Yasin A.(62) yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada müdahale edilen yaralılardan Naif Gül ve Kasım Yumru 26 kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ve jandarma ekipleri, kırsal mahalle ile hastanede geniş güvenlik önlemleri aldı.
Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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