Bakan Albayrak'tan yıl sonu büyüme açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Ekonomik aktivite, yılın son çeyreğinde potansiyel seviyesine dönecek, yılı pozitif büyüme ile tamamlayacağız.
|29 Mayıs 2020 16:56
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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Ekonomik aktivite, yılın son çeyreğinde potansiyel seviyesine dönecek, yılı pozitif büyüme ile tamamlayacağız."
"Üretim ve ihracat odaklı büyümeyi, reel sektörü öncelemeyi sürdürecek, yenilikçi-yüksek katma değerli üretimi ve istihdamı artıracağız."
"Para ve maliye politikalarının eş güdümü ile cari denge, potansiyel büyüme ve düşük enflasyon hedeflerimize eş zamanlı ulaşacağız."
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