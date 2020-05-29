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Van Valisi: Gizli taziyelere katılanlar yüzünden vakalar arttı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, kentteki koronavirüs vakalarının yüzde 80 - 90'ının batı illerinden bir gerekçe ile bölgeye gelip de izolasyon kurallarına uymayanlardan kaynaklandığını belirtti. Bilmez, kentte şu ana kadar 65 bin kişinin karantinaya alındığını söyledi.
 29 Mayıs 2020 17:20
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Van Valisi: Gizli taziyelere katılanlar yüzünden vakalar arttı

Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, koronavirüs salgınıyla ilgili açıklama yaptı. Vali Bilmez, şu ana kadar yaklaşık 500 vakanın görüldüğü kentte 10 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. İl dışından gelip karantina kurallarına uymayan ve kurulan gizli taziyelere katılanlar nedeniyle vaka sayılarının arttığını belirten Vali Bilmez, şu ana kadar kentte 65 bin kişinin karantinaya alındığını bildirdi.

Halen 18 bin kişinin karantinada olduğunu belirten Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, sağlık çalışanlarının fedakarca çalıştığını belirterek şöyle konuştu:

"Van'da vakaların yüzde 80-90'ı batı illerinden bir gerekçe ile bölgeye gelip de izolasyon kurallarına uymamaktan kaynaklandı. Bunun da en çok sebebi aile içi yapılan taziye, ikramlar ve mevlitlerden kaynaklandı. Bizim bulaşımız sokaktan ziyade evde gerekli sosyal ve fiziki mesafeye dikkat etmemekten kaynaklandı. Bugüne kadar 10 vatandaşımız hayatını kaybetti. İlk başlarda sınır bölgesinden korktuk, ama güvenlik güçlerimizin aldığı önlemler, vatandaşımızın göstermiş olduğu duyarlılık ve sağlık ekiplerimizin eğitimi sayesinde İran'dan kaynaklanan vakamız olmadı. Ama bütün vakalarımız vatandaşlarımızın memleketlerine dönmesiyle meydana geldi. İstanbul, Trakya ve Marmara bölgelerinden gelen vatandaşlarımız bulunduğu aile ortamında kurallara uymayınca ortaya çıktı."

'65 BİN KİŞİ KARANTİNAYA ALINDI'

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, kentteki koronavirüs vakalarının yüzde 80 - 90'ının batı illerinden bir gerekçe ile bölgeye gelip de izolasyon kurallarına uymayanlardan kaynaklandığını belirtti. Bilmez, kentte şu ana kadar 65 bin kişinin karantinaya alındığını söyledi.
Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, koronavirüs salgınıyla ilgili açıklama yaptı. Vali Bilmez, şu ana kadar yaklaşık 500 vakanın görüldüğü kentte 10 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. İl dışından gelip karantina kurallarına uymayan ve kurulan gizli taziyelere katılanlar nedeniyle vaka sayılarının arttığını belirten Vali Bilmez, şu ana kadar kentte 65 bin kişinin karantinaya alındığını bildirdi.

Halen 18 bin kişinin karantinada olduğunu belirten Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, sağlık çalışanlarının fedakarca çalıştığını belirterek şöyle konuştu:
"Van'da vakaların yüzde 80-90'ı batı illerinden bir gerekçe ile bölgeye gelip de izolasyon kurallarına uymamaktan kaynaklandı. Bunun da en çok sebebi aile içi yapılan taziye, ikramlar ve mevlitlerden kaynaklandı. Bizim bulaşımız sokaktan ziyade evde gerekli sosyal ve fiziki mesafeye dikkat etmemekten kaynaklandı. Bugüne kadar 10 vatandaşımız hayatını kaybetti. İlk başlarda sınır bölgesinden korktuk, ama güvenlik güçlerimizin aldığı önlemler, vatandaşımızın göstermiş olduğu duyarlılık ve sağlık ekiplerimizin eğitimi sayesinde İran'dan kaynaklanan vakamız olmadı. Ama bütün vakalarımız vatandaşlarımızın memleketlerine dönmesiyle meydana geldi. İstanbul, Trakya ve Marmara bölgelerinden gelen vatandaşlarımız bulunduğu aile ortamında kurallara uymayınca ortaya çıktı."

BİR TAZİYEDEKİ VAKA SAYISI 128

Sağlık ekiplerinin sahada çalıştıklarını ve temas kuranları tespit ettiğini belirten Vali Bilmez, bu tespit ettiklerini de evlerde kalmaları konuları ve kuralları uymaları konusunda bilgilendirdiklerini söyledi. Buna rağmen birkaç yerde ciddi sıkıntılar yaşadıklarını belirten Vali Bilmez, "Yani Ortanca Mahallemizdeki bir taziyede iftar yemeğinde bir araya gelen akrabalardan kaynaklı pozitif vaka sayımız 128 oldu. Yani bizim pozitif vakalarımızın neredeyse 4'te 1'inden fazlası sadece bir taziyeden kaynaklandı. Bir başka mahallemiz olan Eminpaşa Mahallesi'ndeki taziyeden dolayı da 39 vakamız var ve halen de artış devam ediyor. Yine bir başka taziyemizde vaka sayımız 26 oldu. Ama birçok taziye sahibi de sağ olsunlar çocuklarının bile eve gelmesini istemediler ve bir araya getirmediler. Çok ciddi duyarlı davrandılar. Bazen de dikkatsizlik ve tedbiri elden bırakınca da bütün sevdiklerimize zarar verebiliyoruz. Normalleşme sürecinde İstanbul'dan birçok vatandaşımızın geleceğini biliyoruz. Onların kendi ve sevdiklerinin sağlığı için mutlaka 14 gün kendi evlerinde izole etmeleri gerekiyor" diye konuştu.

3 MUHTARA SORUŞTURMA AÇILDI

Bu süreçte kendilerine yardımcı olmayan ve bilgi vermeyen muhtarların da olduğunu belirten Vali Bilmez, 3 muhtar hakkında hem idari hem de adli soruşturma başlattıklarını ve açığa aldıklarını söyledi. Ama bunun yanında gayretle çalıştığı için ödüllendirdikleri muhtarların da olduğunu belirten Vali Bilmez, "Doğanlar mahalle muhtarımız İstanbul'dan gelen ve yeğeninin de içerisinde bulunduğu arabada pozitif vaka olduğunu ihbar etti. Biz Erzincan'da arabayı durdurduk. O araçtan 7 pozitif vaka çıktı. Eğer ihbar etmeseydi ve biz gerekli önlemi almasaydık her biri belki onlarca kişiye bulaştırır ve yüzlerce yeni vakamız olabilirdi. Ama soruşturmalardan sonra muhtarlarımızın genel anlamda duyarlılığı ve farkındalığı ciddi anlamda oluştu" dedi.
DHA
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