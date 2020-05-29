Fatih sondaj gemisi Karadeniz yolunda
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Fatih sondaj gemimizi kutlu fethin 567. yıl dönümünde, bu kez Karadeniz'deki ilk sondajı için yolcu ediyoruz
|29 Mayıs 2020 17:41
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez:"Fatih sondaj gemimizi kutlu fethin 567. yıl dönümünde, bu kez Karadeniz'deki ilk sondajı için yolcu ediyoruz"
"Fatih sondaj gemimiz, Karadeniz'deki ilk sondajına 15 Temmuz'da Tuna-1 lokasyonunda başlayacak"
"Libya ile vardığımız anlaşma kapsamında buradaki petrol arama faaliyetlerimize 3-4 ay içerisinde başlayabileceğiz"
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