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Cumhurbaşkanlığı, İdari izinler için yazı yayımlayacak

Mesai saati bitmiş olmasına rağmen tüm kamu kurumlarının beklediği resmi yazı henüz yayımlanmadı. Memurlar.net olarak edindiğimiz bilgilere göre, resmi yazı hazırlandı.
 29 Mayıs 2020 17:43
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Cumhurbaşkanlığı, İdari izinler için yazı yayımlayacak

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan idari izin uygulaması ile esnek çalışmanın 1 Haziran itibariyle sona erdirileceğini ve kamu görevlilerinin bu tarihte işbaşı yapacağını açıklamıştı.

Tüm kamu personeli bugün, detayları gösteren Cumhurbaşkanlığı resmi yazısının yayınlanmasını bekledi.

Memurlar.net olarak edindiğimiz bilgilere göre, idari izne dair detayları içeren resmi yazı hazırlandı. Cumhurbaşkanlığının imzalaması sonrasında yayımlanacak.
Memurlar.Net - Özel

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