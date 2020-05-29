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Beyaz Saray'dan Twitter'a ağır suçlama

Twitter'ın dün gece Minneapolis'teki olaylarda Trump ve Beyaz Saray'ın resmi hesaplarından yaptığı paylaşımlara "şiddeti yüceltme" uyarıları koymasının ardından taraflar arasında gerginlik tırmandı
 29 Mayıs 2020 17:45
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Beyaz Saray'dan Twitter'a ağır suçlama

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı paylaşımlarına "şiddeti yüceltme" uyarısı koyan Twitter'ı "terörizme, diktatörlere ve yabancı propagandacılara izin vermekle" suçladı.

Twitter'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın tweetlerine "bilgiyi doğrula" etiketi koymasının ardından başlayan gerginlik, sosyal medya platformunun dün gece Minneapolis'teki olaylarda Trump ve Beyaz Saray'ın resmi hesaplarından yaptığı paylaşımlara "şiddeti yüceltme" uyarıları koyması ile tırmandı.

Beyaz Saray resmi hesabından bu sabah yapılan paylaşımda, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Filistin ile ilgili bir tweeti alıntılanarak, Twitter'a yüklenildi.

Paylaşımda, Hamaney'in tweetine ilişkin, "Bu tweet, Twitter'ın şiddeti yüceltmeye ilişkin kurallarını ihlal ediyor. Twitter, teröristlere, diktatörlere ve yabancı propogandacılara izin vermeye kararlı." ifadesine yer verildi.

Beyaz Saray'ın Twitter'a gerekçe gösterdiği paylaşımda Hamaney'in "Filistin'in özgürleştirilmesi için mücadele etmek, Allah adına cihat etmektir. Böyle bir mücadelede zafer kesindir, çünkü kişi öldürülse bile 'en mükemmel iki şeyden birini' alacaktır. Filistin'e karşı suçlar, insanın vicdanını yaralar ve karşı durması için ilham verir." ifadelerini kullanması dikkati çekti.

Ayrıca, Beyaz Saray'ın hesabından yapılan başka bir paylaşımda da "Başkan Trump, şiddeti yüceltmiyor. Şiddeti açıkça kınadı. (Twitter CEO'su) Jack Dorsey ve Twitter'ın ön yargılı, kötü niyetli 'gerçeği doğrulayıcıları' Twitter'ın bir platform değil, yayıncı olduğunu gösterdi." ifadelerine yer verildi.

- Trump Twitter'ı "Çin yanlısı olmakla" suçladı

Öte yandan Trump da Twitter'ın "şiddeti yüceltme" etiketinin ardından yaptığı paylaşımda sosyal medya platformuna Çin ve Demokratlar üzerinden yüklendi.

Trump, "Twitter, Çin ve radikal solcu Demokrat Parti'nin söylediği yalanlar ve yaptığı propagandaya ilişkin hiçbir şey yapmıyor. Twitter, Cumhuriyetçileri, muhafazakarları ve ABD Başkanını hedef alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

- Twitter ve Trump arasında "soğuk savaş"

Twitter, son günlerde sosyal medya platformlarında dezenformasyonun yayılmasının önüne geçmek için bazı paylaşımlarının altına eklediği "bilgiyi doğrulama" etiketini, salı günü Trump'ın California eyaletindeki "uzaktan oylama" konusunda attığı tweetlere de uygulamıştı.

Söz konusu uyarının gündem olmasının ardından Trump, Twitter'ı "3 Kasım'daki seçimlere müdahale etmeye çalışmak" ve "ifade özgürlüğünü kısıtlamak" ile itham etmişti.

Trump, sosyal medya platformlarına ilişkin dün bir kararname imzalamış ve imza töreninde yaptığı konuşmada, "Twitter, saygın bir şirket olmasa ve hukuki hakkım olsa Twitter'ı da kapatırdım. Bu konuda avukatlar ile görüşüyoruz, hukuki bir süreç yürüteceğiz." demişti.

Öte yandan Trump'ın dün gece siyahi George Floyd'un öldürülmesinin ardından yapılan protestolara ilişkin yaptığı "Herhangi bir zorlukta biz kontrolü sağlayacağız ancak yağma başladığında silahlar ateşlenir." paylaşımına Twitter, "şiddeti yüceltme" etiketi eklemişti.

Twitter, Beyaz Saray'ın aynı paylaşımına da aynı etiketi uygulamıştı.

Anadolu Ajansı
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