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Yatılı Kur'an Kursları 15 Haziran'da açılıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kur'an Kurslarının 15 Haziran ila 27 Eylül 2020 tarihleri arasında eğitime başlayacağını duyurdu.
 29 Mayıs 2020 17:53
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Yatılı Kur'an Kursları 15 Haziran'da açılıyor

Yeni normalleşme süresinde, bir adım da Diyanet İşleri Başkanlığından geldi. Başkanlıktan yayımlanan resmi yazıda, hafızlık eğitimi verilen Kur'an Kurslarının 15 Haziran ila 27 Eylül 2020 tarihleri arasında eğitime başlayacağı duyuruldu.

YATILI KUR'AN KURSLARINDA EĞİTİME BAŞLAMA ESASLARI
(15 Haziran - 27 Eylül)

Yatılı Kur'an kurslarımız, kayıtlı yatılı öğrenci sayısının % 30'u ile hizmet vermeye başlayıp belirlenen takvim sürecinde kapasitesinin %50'sini aşmayacak şekilde ve aşağıdaki maddeler halinde belirlenen şartlar ve öncelik sırasına göre planlama yapacaktır.

1. Kursa alınacak yatılı öğrenciler öncelik sırasına göre;
a) Hafızlığını bitirmiş ve sınava hazırlanan öğrenciler.
b) Ulaşım güçlüğü bulunan, bilişim imkanlarına erişim zorluğu yaşayan ve şimdiye kadar kendileri ile irtibat kurulamayanlar.
c) Hafızlığını bitirme aşamasında olanlar. (17 sayfa ve üzeri)
d) Yönetim tarafından belirlenecek diğer öğrenciler.

2. Kursa alınacak gündüzlü olarak hafızlık eğitimi öğrencileri öncelik sırasına göre;
a) Örgün öğretimle birlikte hafızlık (okullu hafızlık) programında hafızlık temele kaydedilecek öğrenciler.

3. Genel Esaslar;
1) Kur'an kursları eğitim öncesi dezenfekte edilecek ve uygun olan yerlere dezenfektan konulacaktır.
2) Kur'an kurslarında sınıf, yatakhane, yemekhane ve diğer ortak kullanım alanlarında maske takılacak, fiziki mesafe (1,5 metre) ve hijyen kurallarına azami dikkat gösterilecek ve kurslar buna göre düzenlenecektir.
3) Kurslarda mutlaka ateş ölçer bulundurulacak ve belirli aralıklarla öğrencilerin ateş ölçümü yapılacaktır.
4) Kullanılan maske ve eldivenlerin atılması için kurslarımızda tıbbı atık kutuları bulundurulacaktır.
5) Kurs içerisinde bulunan klima ve havalandırmalar çalıştırılmayacak, kapı ve camlar açık tutularak kurs içerisinin sürekli havalandırılması sağlanacaktır.
6) Kurs, yurt ve pansiyon bölümlerinin sürekli temizlenmesine dikkat edilecek, kapı kolları gibi el temasının yoğun olduğu yerler dezenfektan maddelerle silinecektir.
7) Ders aralarında ve teneffüslerde öğrencilerin mutlaka bir öğretici tarafından gözetimi sağlanacaktır.
8) Bu süreçte çiğ sayfa sayısının mümkün olduğunca az tutulması ve pişmiş sayfalara yoğunluk verilmesine özen gösterilecektir.
9) Cemaatle kılınacak namazlarda fiziki mesafe kurallarına dikkat edilecektir.
10) Kur'an kurslarına öğrenci ve kurs personeli haricinde kesinlikle hiç kimse alınmayacaktır.
11) Kur'an kursları içerisinde öğrencilerin hijyen kurallarına dikkat etmesi hususunda belirli sıklıkla bilgilendirme yapılacaktır.
12) Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen 14 Kural öğrencilerin görebileceği yerlere asılacaktır.
13) Öğrencilere zorunlu olmadıkça izin kullandırılmayacaktır.
14) Kronik rahatsızlığı olan öğrenciler bu süreçte eğitimlerine uzaktan eğitim yolu ile devam edeceklerdir.
15) Hafızlık eğitimi için, ihtiyaç odaklıda görev yapan kadrolu ve sözleşmeli öğreticilerimize maaş karşılığı kadar ders görevi verilebilecektir.
16) Mahalli şartlar gereği ihtiyaç duyulması halinde il sağlık müdürlükleriyle irtibat kurularak öğrencilere Covid-19 testi yaptırılabilecektir.
17) Sürecin takibi ve sağlıklı bir şekilde yönetilmesinde müftülüklerimiz gerekli tedbirleri alacaktır.
Memurlar.Net - Özel

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