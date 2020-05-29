Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
|29 Mayıs 2020 18:43
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Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetlerinde, bayram tatili nedeniyle üç gün işlem gerçekleştirilmiş olup, haftalık bazda ortalama yüzde 2,42, altının gram satış fiyatı yüzde 0,08, dolar/TL yüzde 0,34, avro/TL yüzde 2,49 değer kazandı.
BIST 100 endeksi, en düşük 103.798,00, en yüksek 106.291,50 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,42 yükselerek 105.520,47 puandan tamamladı.
İstanbul serbest piyasada işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,08 kazanımla 380,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,04 artışla 2.527,00 lira oldu. Geçen hafta 617,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, bu hafta değişim göstermedi.
Bu hafta, ABD doları yüzde 0,34 değer kazancıyla 6,8380 lira ve avro yüzde 2,49 artarak 7,6130 lira oldu.
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,16, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,06 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,59 ile hisse senedi fonları oldu.
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