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Askerden izne gelen gence motosiklet üzerinde infaz
Samsun'un İlkadım ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti.
|29 Mayıs 2020 18:45
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Samsun'un İlkadım ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti.
Furkan Demircan (21), Liman Mahallesi Nebiler Caddesi'nde motosikletle seyir halindeyken arkadan otomobille gelen iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Pompalı tüfekle ateş edilen Demircan, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği olay yeri çevresine güvenlik şeridi çekildi.
Demircan'ın cesedi, incelemenin ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Demircan'ın Tekirdağ'da askerlik yaptığı, memleketi Samsun'a izinli olarak geldiği öğrenildi.
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