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İskipli Atıf Hoca'ya 'İslam Alimi' diyen öğretmene ceza verildi

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İskipli Atıf Hoca'ya islam alimi diyen Eğitim Bir Sen şube yönetim kurulu üyesine Kınama cezası verdi
 29 Mayıs 2020 18:44
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İskipli Atıf Hoca'ya 'İslam Alimi' diyen öğretmene ceza verildi

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü, şapka kanununa muhalefet ettiği için 1926 yılında idam edilen İskipli Atıf Hoca'ya "İslam alimi" diyen Eğitim Bir Sen Şube yönetim kurulu üyesine Kınama cezası verdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden mahkemeye gönderilen cevabi yazıda 'İslam alimi' ifadesi zorlama yorumlarla "Atatürk'e ve Cumhuriyet değerlerine hakaret" olarak nitelendirilmiştir.

İşte, İl Milli Eğitim Müdürlüğünden mahkemeye gönderdiği cevabi yazı
Memurlar.Net
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