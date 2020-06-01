Adaylık eğitimi uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilebilir mi?

Soru: İyi gunler, bir kamu kurumunda görev yapmaktayım. Kurumumuza yeni personeller atandı, aday memur egitimi yapmamiz gerekecek; fakat covid-19 nedeniyle yüz yüze egitim yapmamız doğru olmayacak. Aday memur eğitimini online olarak yapmamiz mümkün müdür? Eğer mümkünse bunun için yasal dayanak var mıdır sizce?

Cevap: 2020 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programının "Kamuda İnsan Kaynakları" başlıklı bölümünde yer alan 806.3 numaralı tedbir maddesinde, "Hizmet içi eğitim uygulaması, kamu çalışanlarının mesleki ve temel becerilerini artıran uzaktan eğitim sistemleri kullanılmak suretiyle kolayca erişilebilen bir yapıya dönüştürülecektir." ifadesine yer verilmiş, bu kapsamda kamu personeline yönelik olarak merkezi bir uzaktan eğitim platformu kurulacağı ifade edilmiş, sorumlu kuruluş olarak da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı belirlenmiştir.

Diğer taraftan, tüm dünyada Kovid-19 önlemleri kapsamında dijital ortamda çalışmalara ve eğitimlere devam edilirken, Türkiye'de de yaşanan sürece destek olunması, kamu personelinin eğitimlerinin devam etmesi, hizmetlerin kalitesinin ve verimliliğin arttırılması amacıyla 3,3 milyon kamu çalışanının yararlanacağı Uzaktan Eğitim Kapısı 22 Nisan 2020 itibari ile yayına alınmıştır. Platform, ilk olarak Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin yarı ve tam zamanlı çalışanları için kurum içi eğitimler kapsamında kullanılmaya başlanmıştır. Sisteme tanımlanmış kamu çalışanları E-Devlet üzerinden Uzaktan Eğitim Kapısına giriş yapabilmektedir.

Yukarıda yer verdiğimiz açıklamalar, yakın gelecekte uzaktan eğitimin kamu personelinin hizmet içi eğitiminin ana unsuru haline geleceğini ortaya koymaktadır.

Bu açıklamalardan sonra aday memurların durumuna değinmemiz gerekiyor. Aday memurların tabi olacağı eğitimi süreci Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik ile düzenlenmiştir. Yönetmeliğe göre adaylık eğitimi temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj evrelerinden oluşmaktadır. Temel eğitim; bütün aday memurların, asli memur olabilmeleri için tabi tutuldukları, Devlet memurlarının ortak vasıfları ile ilgili hususları kapsayan eğitimi, hazırlayıcı eğitim; aday memurların atandığı kurum veya kuruluşu, sınıfı ve görevi ile ilgili olarak yapılan eğitimi, staj ise aday memurlara kurum veya kuruluşlarındaki görevleri ile ilgili olarak yapılan uygulamalı eğitimi ifade etmektedir.

Yönetmeliğe göre temel eğitimin on gün ila iki ay arasında, hazırlayıcı eğitimin bir ay ila üç ay arasında, stajın ise iki aydan az olmayacak şekilde adaylık süresi içinde tamamlanması zorunludur. Yönetmelikte ayrıca eğitim konuları ve sınavların yapılmasına ilişkin hükümlere yer verilmiş ancak adaylık eğitiminin yüzyüze mi veya uzaktan eğitim yoluyla mı gerçekleştirileceği konusunda bir hükme yer verilmemiştir.

Yönetmeliğin 10. maddesinde ise, "Sınavlar; test, uzun cevaplı veya uygulamalı şekilde yapılır. Bunlardan biri veya birkaçı da uygulanabilir.

a. Sınavlarda köşesi kapalı kağıt kullanılması zorunludur.

b. Sınavlar, duyurulan yer, gün ve saatte başlar.

c. Sınav soruları, salon başkanı tarafından yoklama yapılıp sınava katılmayanların tutanakla tesbit edilmesinden ve sınav kurallarının açıklanmasından sonra dağıtılır.

d. Sınav sonunda başlayışını, akışını ve bitimini, kullanılan kağıtların ve sınava giren adayların sayısını ve her adayın kullandığı kağıt adedini gösteren bir tutanak düzenlenir. Bu tutanaklar salon başkanı ve enaz iki gözetmen tarafından imzalanır.

e. Eğitim dönemlerinin süreleri dikkate alınarak kurum veya kuruluşlarca temel, hazırlayıcı eğitim ve staj süreleri içinde de ara sınavlar yapılabilir." denilmekte olup bu hükümlerden sınavların yüzyüze yapılması gerektiği sonucu çıkmaktadır.

Bugüne kadarki uygulama adaylık eğitimlerinin yüzyüze eğitim yoluyla gerçekleştirilmesi şeklinde olmuştur. Ancak istisnai bir uygulama olarak 2016 yılında İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile "Uzaktan Eğitimle Aday Memur Eğitimi" programı gerçekleştirilmiştir.

Sonuç olarak adaylık eğitiminin uzaktan eğitim yoluyla yapılması konusunda örnek bir uygulama olması ile Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelikte eğitimin yöntemi konusunda bir hüküm bulunmaması karşısında sözkonusu eğitimin uzaktan eğitim yoluyla yapılmasının mümkün olduğunu değerlendirmekteyiz. Sınavların ise mevcut hükümler dikkate alındığında yüzyüze yapılması gerekli.

Zaten uzaktan eğitim çok yakın gelecekte kamu çalışanları için vazgeçilmez bir yöntem halini alacak olup, yaşadığımız süreçte ilk, orta ve yüksek öğretim düzeyinde uzaktan eğitimlerin yapılıyor olması, uzaktan çalışmanın hayatımıza girmiş olması karşısında aksi bir görüş ileri sürmek de mümkün değildir.