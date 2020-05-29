Bahçeli'den, 'İstanbul'un Fethi' mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İstanbul Türklüğün iftihar vesikası, itibar vecdi, nice kültürlere, nice medeniyetlere, nice mazlum halklara beşik olmuş, kucak açmış, bayraktarlık yapmış imparatorluk kaynağıdır" dedi.

MHP lideri Bahçeli, İstanbul'un Fethi'nin 567'nci yıl dönümü dolayısıyla sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklamada bulundu. Bahçeli, fethin sürpriz şekilde elde edilmiş başarı beratı olmadığını belirterek, "567 yıl önce İstanbul fethedilmişse bunun asırlara dayanan bir irfan kökü, fetih şuuruna sahip Türk milletinin tarihin ta diplerinden sökün edip gelen bir istikbal tutkusu vardır, münhasıran da belirleyicidir. Fetihçi bir milletten Fatih çıkmış, çağ açıp çağ kapatmıştır. İstanbul kabul olmuş duaların yadigarı, mübarek müjdelerin yuvası, yüzyıllar boyunca sabırla büyüyen mücadelelerin yakutudur. Tarihin ana yatağı fetihle değişmiş, dünyanın ilerleyiş istikameti fetihle yeni baştan tayin edilmiştir. İstanbul Türklüğün iftihar vesikası, itibar vecdi, nice kültürlere, nice medeniyetlere, nice mazlum halklara beşik olmuş, kucak açmış, bayraktarlık yapmış imparatorluk kaynağıdır. Köhne Bizans Malazgirt'te yenilmiş, Anadolu vatan olmuştur. İstanbul'da ezilmiş, fethin hayır ve bereketi Türk asırlarına mühür vurmuştur. İnanıyorum ki, kalan Bizans artıkları da elenecek, fethimizin emanet ve haysiyetine hiçbir karanlık el ve emel değemeyecektir" dedi.

'FETİH, TARİHİMİZDEKİ YERİNİ ALMIŞTIR'

"Zulüm 1453'te başladı' diyenler, İstanbul'u kundaklama ve kurcalama hedefi güdenler, İstanbul merkezli zillet planlarıyla pusu kuranlar aynadaki akisleri gibi kötürüm olacaklardır" diyen Bahçeli, şunları kaydetti:

"Müslüman Türk çocukları Bizans'ın çocuklarını her cephede, her seviyede berhava edecektir. Fetih, skolastik düşüncenin aklı kovduğu, teokratik fanatizmin hür düşünceyi yok ettiği, insanların yarı köle halinde yaşadığı ve ümitsizliğin hakim olduğu batı karşısında, değerler sistemiyle Türk-İslam kültürünün yüz akı olarak medeniyet tarihimizdeki yerini almıştır. Ne mutlu bizlere ki Fetih, aynı zamanda insanlığın Türkleri daha yakından tanımasını, ceddimizin kucaklayıcı, koruyucu, müşfik yönetim yeteneklerini öğrenmeye, layıkıyla kabullenmeye başlamasını da temin ve teslim etmiştir. Türklerin yüksek hasletleri, hakkaniyet ve insanlığa saygı üzerine kurulu bir arada yaşama anlayışlarıyla kaynaşarak daha sonraki dönemlerde üç kıtayı yönetme kabiliyetlerinin ahlaki ve fikri zeminini hazırlamıştır."

'İSTANBUL, MİLLİ BİRLİK VE KARDEŞLİĞİN SİMGESİ'

Bahçeli, fetihten sonra imar edilen ve eserlerle donatılan İstanbul'un bugün sosyo-kültürel kirlenmenin de neden olduğu tahribat ve talan ile karşı karşıya olduğunu belirterek, "Dileğim, fethi kutlu Peygamberimiz tarafından müjdelenmiş bu tarihi kentimizin, giderek silinmeye yüz tutan güzelliklerini yeniden kazanması, geçtiğimiz asırlarda olduğu gibi huzur, barış ve kalkınmanın sembolü olarak dünyaya yön veren küresel bir merkez haline gelmesidir. İstanbul'u bir Türk-İslam kenti yaparak dünyaya yeni bir başkent armağan eden, başta büyük hakanımız Fatih Sultan Mehmet olmak üzere fetihte yer alan kahraman ecdadımızı hürmet ve şükran ile anıyor hepsine Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. İstanbul; asırlardan buyana milli birlik ve kardeşliğin simgesi, Türklüğün kıvanç dolu sinesi, Türkiye'nin övünç sinerjisi, Türk milletinin muzafferlikle serpilip sivrilmiş hem övgüsü hem de özgüvenidir" ifadesini kullandı.