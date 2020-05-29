İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 50'yi aştı
|29 Mayıs 2020 19:39
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İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre trafik yoğunluğu saat 18.00'de yüzde 50'yi aştı.
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında bu hafta sonu iki gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Sokağa çıkma kısıtlamasının son günü yoğunluğu Cuma günü yoğunluğuna eklenince İstanbul'un ana arterlerinde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre trafik yoğunluğu saat 18.00'de yüzde 50'yi aştı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Çağlayan katılımında da yoğun trafik oluştu. Öte yandan E-5 trafiğinde araçlar arasında çiçek ve su satan seyyar satıcılar uzun bir aranın ardından tekrar görüldü.
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