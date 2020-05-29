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Fuat Oktay'dan DSÖ açıklaması: Yeniden yapılandırılmalı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, DSÖ'nün daha az bürokratik, daha esnek ve şeffaf olacak şekilde yeniden yapılandırılması gerektiğini söyledi.
 29 Mayıs 2020 19:57
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Fuat Oktay'dan DSÖ açıklaması: Yeniden yapılandırılmalı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kovid-19 salgını sürecinde dünyanın iyi bir sınav vermediğini, ancak Türkiye'nin çok başarılı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, DSÖ'nün daha az bürokratik, daha esnek ve şeffaf olacak şekilde yeniden yapılandırılması gerektiğini söyledi.
Anadolu Ajansı
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