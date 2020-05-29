Fuat Oktay'dan DSÖ açıklaması: Yeniden yapılandırılmalı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, DSÖ'nün daha az bürokratik, daha esnek ve şeffaf olacak şekilde yeniden yapılandırılması gerektiğini söyledi.
|29 Mayıs 2020 19:57
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kovid-19 salgını sürecinde dünyanın iyi bir sınav vermediğini, ancak Türkiye'nin çok başarılı olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, DSÖ'nün daha az bürokratik, daha esnek ve şeffaf olacak şekilde yeniden yapılandırılması gerektiğini söyledi.
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