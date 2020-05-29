1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kazada öldüğü sanılıyordu... Gerçek otopside ortaya çıktı

Konya'nın Ilgın ilçesinde, otomobilinde ölü bulunan ve trafik kazasında öldüğü değerlendirilen Şahin Topuz'un (30), cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.
 29 Mayıs 2020 20:38
Yazdır
Kazada öldüğü sanılıyordu... Gerçek otopside ortaya çıktı

Konya'nın Ilgın ilçesinde, otomobilinde ölü bulunan ve trafik kazasında öldüğü değerlendirilen Şahin Topuz'un (30), cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, geçen Çarşamba günü saat 09.30 sıralarında ilçeye bağlı Çobankaya Mahallesinde bulunan bir arazide meydana geldi. İddiaya göre 32 AR 826 plakalı otomobil içerisinde bir kişiyi hareketsiz halde görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde isminin Şahin Topuz olduğu belirlenen kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay yeri incelemelerine göre demir doğrama işi yapan Şahin Topuz yönetimindeki otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attığı, Topuz'un da kaza sonucu ölmüş olabileceği değerlendirildi. Topuz'un cenazesi olay yeri incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Konya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

GERÇEK OTOPSİDE ORTAYA ÇIKTI

Yapılan otopside Şahin Topuz'un vücudunda mermi çekirdeklerine rastlanıldı. Topuz'un ateşli silah yaralanması sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri 5 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Askerden izne gelen gence motosiklet üzerinde infaz
29 Mayıs 2020 18:45		 Akrabaların arazi kavgasında 2 ölü, 6 yaralı
29 Mayıs 2020 16:44
Gözaltına alınan amatör spor kulübü başkanı ve oğlu tutuklandı
29 Mayıs 2020 12:56		 Serinlemek için sulama göletine giren iki kuzen boğuldu
29 Mayıs 2020 12:55
Başakşehir'de patlamada 2 kişi öldü
29 Mayıs 2020 11:33		 Tarlada bulduğu 'gök taşını' satılığa çıkardı
29 Mayıs 2020 09:13
Kedilere mama vermek için sokağa çıkan yaşlı adam böyle gasp edildi
29 Mayıs 2020 09:11		 Kardeş kavgası emniyete sıçradı
29 Mayıs 2020 08:59
Evinden çağrıldı 14 bıçak darbesiyle öldürüldü
29 Mayıs 2020 08:31		 Manisa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda yangın
28 Mayıs 2020 19:29
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:55 - Hazine haziran-ağustos döneminde 82 milyar lira borçlanacak21:48 - Ayasofya'da Fetih Suresi okundu21:44 - Üç ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı21:39 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Fatih' sondaj gemisini uğurladı21:33 - Ali Erbaş'tan tedbirlere uyan vatandaşlara teşekkür21:26 - Erdoğan: Spor dallarında da yeni bir şahlanışın eşiğindeyiz21:19 - Pazar tezgahı altında doğum yapan kadının 2 ağabeyi ve babası gözaltında21:13 - Üniversitenin 191 kişilik alımına 5 bin başvuru yapıldı21:03 - Şırnak'ın iki ilçesinde maske takma zorunluluğu getirildi20:48 - ABD'yi ayağa kaldıran olayda yeni gelişme: Tutuklandı
20:38 - Kazada öldüğü sanılıyordu... Gerçek otopside ortaya çıktı20:28 - Maske kullanırken en sık yapılan yanlış: Ön yüzüne dokunmak20:26 - İdari İşler Başkanından 'kronik hastalık' açıklaması20:19 - Trafik kazasına karışan polis memuru görevden uzaklaştırıldı20:10 - İçişleri Bakanlığı: Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi20:05 - İdari izinleri yeniden düzenleyen Genelge yayımlandı19:57 - Fuat Oktay'dan DSÖ açıklaması: Yeniden yapılandırılmalı19:39 - İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 50'yi aştı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 15 ilde uygulanan giriş çıkış yasağı uygulamasının kaldırılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
İdari izinleri yeniden düzenleyen Genelge yayımlandı
MEB, 1 Haziran'da açılacak kursları açıkladı
Öğretim üyesi atamaları hakkında yeni CB kararı!
Bilim Kurulu Üyesi: Virüsün hasta yapma gücü azaldı
İdari İşler Başkanından 'kronik hastalık' açıklaması
Tarlada bulduğu 'gök taşını' satılığa çıkardı
Ceza infaz kurumlarında karantina devam edecek
Cumhurbaşkanlığı, İdari izinler için yazı yayımlayacak
Sıfır araç aldı, ekspertiz raporunda yazılanı görünce şok yaşadı
Bakan Selçuk'tan kreşlerin açılmasına tepki gösteren Berna Laçin'e yanıt
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yabancı kuralının 8 artı 2 olması 1
zor zamanlar 1
türkiye ekonomisinin ilk çeyrekte yüzde 4.5 büyümesi 3
burç yorumu 1
YHT seferlerinin perşembe günü başlaması 1
eski eşle aynı kurumda çalışmak 3
kamer genç 1
kabak 2
seyahat yasağı 2
senli benli olmak 1
SON İLANLAR
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Uluslararası Tarımsal Arş. Eğitim Merkez Müd. Geçici İşçi Alacak
Abana Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Mersin Büyükşehir Belediyesi 29 İşçi Alacak
Muğla Fethiye Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Bolu Göynük Göytur 2 İşçi Alacak
Adana Feke Belediyesi 1 İşçi Alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam