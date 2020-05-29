Kazada öldüğü sanılıyordu... Gerçek otopside ortaya çıktı
|29 Mayıs 2020 20:38
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Konya'nın Ilgın ilçesinde, otomobilinde ölü bulunan ve trafik kazasında öldüğü değerlendirilen Şahin Topuz'un (30), cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.
Olay, geçen Çarşamba günü saat 09.30 sıralarında ilçeye bağlı Çobankaya Mahallesinde bulunan bir arazide meydana geldi. İddiaya göre 32 AR 826 plakalı otomobil içerisinde bir kişiyi hareketsiz halde görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde isminin Şahin Topuz olduğu belirlenen kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.
Olay yeri incelemelerine göre demir doğrama işi yapan Şahin Topuz yönetimindeki otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attığı, Topuz'un da kaza sonucu ölmüş olabileceği değerlendirildi. Topuz'un cenazesi olay yeri incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Konya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
GERÇEK OTOPSİDE ORTAYA ÇIKTI
Yapılan otopside Şahin Topuz'un vücudunda mermi çekirdeklerine rastlanıldı. Topuz'un ateşli silah yaralanması sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri 5 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.
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