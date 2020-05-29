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Ayasofya'da Fetih Suresi okundu

İstanbul'un Fethi'nin 567. yıldönümü nedeniyle Ayasofya'da düzenlenen tarihi etkinlikte Ayasofya içinde Fetih Suresi okundu.
 29 Mayıs 2020 21:48
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Ayasofya'da Fetih Suresi okundu

İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü kutlamaları, Fatih Sultan Mehmet'in şehri aldıktan sonra ilk cuma namazını kıldığı Ayasofya'da düzenlenen "Fetih Şöleni"nde, Fetih Suresi okundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinesinde gün boyu devam eden İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Ayasofya'da "Fetih Şöleni" düzenleniyor.

Etkinlik, Osmanlı İmparatorluğu'nun 7. Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethederken gemileri karadan yürüttüğü rotaların üzerinden geçip Ayasofya'ya ulaşan drone ile çekilen kayıtların gösterimiyle başladı.

2. Mehmet'in, aralıklarla 54 gün süren kuşatmanın ardından 29 Mayıs 1453 Salı günü gerçekleşen fetihten sonra ilk cuma namazını kıldığı, fethin simgesi Ayasofya'nın içinde Fetih Suresi tilavet edildi.

Etkinlikte, daha sonra Fetih Duası okundu. Duaya Cumhurbaşkanı Erdoğan da eşlik etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle vatandaşlara sesleniyor.

Erdoğan'ın konuşmasının ardından Ayasofya'nın önüne kurulan bir platformda İstanbul'un fethi temalı mapping gösterisi yapılacak.

Fetih Şöleni, tarihi yarımadadaki havai fişek gösterisi ile sona erecek.

Program, Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı YouTube kanalları ile sosyal medya hesaplarından ve televizyon kanallarından canlı yayınlanıyor.
Anadolu Ajansı
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