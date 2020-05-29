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Hazine haziran-ağustos döneminde 82 milyar lira borçlanacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziran-ağustos döneminde 61,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 82 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.
 29 Mayıs 2020 21:55
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Hazine haziran-ağustos döneminde 82 milyar lira borçlanacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziran-ağustos döneminde 61,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 82 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlık, haziran-ağustos dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre, Hazine söz konusu dönemde 61,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 82 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.

Bu dönemde dış borçlanma yapılmayacak.

(Sürecek)
Anadolu Ajansı
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