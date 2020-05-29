2828 sayılı kanun kapsamında bin 343 kişi alınacak. Tercih kılavuzu yayımlandı
2828 sayılı kanun kapsamında bin 343 kişi alınacak. Tercih kılavuzu yayımlandı. Tercihler e-devlet üzerinden alınacak.
|29 Mayıs 2020 22:01
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, devlet korumasında yer alan bin 343 kişiyi, 2848 sayılı kanun kapsamında atamasını yapacak.
Bin 343 kişilik alım için tercih kılavuzu yayımlandı. Yayımlanan kılavuza göre tercihler 1 ila 15 Haziran tarihleri arasında alınacak.
Tercihler devlet üzerinden alınacak.
Yayımlanan tercih kılavuzu için TIKLAYINIZ
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