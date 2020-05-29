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2828 sayılı kanun kapsamında bin 343 kişi alınacak. Tercih kılavuzu yayımlandı

2828 sayılı kanun kapsamında bin 343 kişi alınacak. Tercih kılavuzu yayımlandı. Tercihler e-devlet üzerinden alınacak.
 29 Mayıs 2020 22:01
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2828 sayılı kanun kapsamında bin 343 kişi alınacak. Tercih kılavuzu yayımlandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, devlet korumasında yer alan bin 343 kişiyi, 2848 sayılı kanun kapsamında atamasını yapacak.

Bin 343 kişilik alım için tercih kılavuzu yayımlandı. Yayımlanan kılavuza göre tercihler 1 ila 15 Haziran tarihleri arasında alınacak.

Tercihler devlet üzerinden alınacak.

Yayımlanan tercih kılavuzu için TIKLAYINIZ
Memurlar.Net
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