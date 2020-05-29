Trump'tan DSÖ açıklaması: İlişkileri bitirmeye karar verdik
|29 Mayıs 2020 22:30
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ABD Başkanı Donald Trump, "Çin, Vuhan virüsünün tüm dünyaya yayılmasına izin verdi, DSÖ'nün dünyayı yanlış yönlendirmesine neden oldu. ABD'nin DSÖ ile ilişkisini bitirmeye karar verdik. ABD, DSÖ'ye ayırdığı fonu başka yerlerde kullanacak" dedi.
Trump, "Çin, Vuhan virüsünün tüm dünyaya yayılmasına izin verdi, DSÖ'nün dünyayı yanlış yönlendirmesine neden oldu. ABD'nin DSÖ ile ilişkisini bitirmeye karar verdik. ABD, DSÖ'ye ayırdığı fonu başka yerlerde kullanacak" dedi.
"HONG KONG ARTIK ÖZER DEĞİL"
Donald Trump, "Çin, ABD'nin sanayi sırlarını çalmak için yıllarca çok şey yaptı. ABD'li yatırımcıları Çin şirketlerinin eylemlerinden korumalıyız. Çin, ABD'ye ve dünyaya verdiği sözleri tutmuyor ve maalesef şu anda Hong Kong halkına zarar veriyor. Hong Kong'un artık otonom olmadığını görüyoruz ve Hong Kong'un ABD nezdindeki özel statüsünü kaldırıyoruz. Hong Kong artık özerk değil" şeklinde konuştu.
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