Huzurevlerinde 14 günlük vardiya devam edecek
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, personel vardiyalarının 15 Haziran 2020 tarihine kadar 14 gün vardiya olarak devam edeceğini duyurdu
|29 Mayıs 2020 22:31
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Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, personel vardiyalarının 15 Haziran 2020 tarihine kadar 14 gün vardiya olarak devam edeceğini duyurdu
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