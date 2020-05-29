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Bozcaada'da konaklama tesisleri kapılarını 15 Haziran'da açıyor

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında konaklama tesislerinin 15 Haziran'da açılmasına karar verildi.
 29 Mayıs 2020 22:44
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Bozcaada'da konaklama tesisleri kapılarını 15 Haziran'da açıyor

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında konaklama tesislerinin 15 Haziran'da açılmasına karar verildi.

Ülke genelindeki tedbirler kapsamında adadaki tesisler 19 Mart'ta konaklamaya kapatıldı. 30 Nisan'da açılması planlanan tesislerin kapalı kalma süresi 31 Mayıs'a kadar uzatıldı.

Tedbirler kapsamında Bozcaada Kaymakamı İbrahim Gültekin, Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz, Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği (BOZTİD) Başkanı Erkan Yavuz ile adadaki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda, 1 Haziran'dan itibaren restoran ve kafelerin hizmet vermeye başlaması, konaklama tesislerinin de 15 Haziran'da açılması kararlaştırıldı.

Kaymakam İbrahim Gültekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, adada koronavirüs önlemleri kapsamında alınan tedbirlerin başarıyla sürdürüldüğünü söyledi.

Bugün yapılan toplantıda konaklama tesislerinin açılma tarihinin 15 Haziran olarak belirlendiğini belirten Gültekin, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu karar Kaymakamlık ya da belediye tarafından alınmış zoraki bir karar değil. İşletme sahiplerinin de mutakabatıyla alınmış bir karar. Hıfzıssıhha Kuruluna bağlanmış bir karar değil. Ayrıca koronavirüs nedeniyle 15 Nisan'dan bu yana haftada bir gün yapılan Geyikli-Bozcaada arasındaki feribot seferleri de 1 Haziran tarihinden itibaren pazartesi, çarşamba ve cuma günleri olmak üzere haftada 3 güne çıkarıldı. Ancak aşama aşama bu sefer sayılarını çoğaltacağız. 15 Haziran'da konaklama tesislerinin açılmasıyla birlikte feribot seferleri de her gün olacak."

Gültekin, bu kapsamda bazı konularla ilgili görüşmelerin sürdüğünü sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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