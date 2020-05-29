Turistler 1 Temmuz'da itibaren KKTC'ye girebilecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) 1 Temmuz tarihinden itibaren turistlerin girişine izin verilecek.

KKTC Bakanlar Kurulu, Başbakan Ersin Tatar başkanlığında 6 saat süren bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, ülkeye kara, deniz ve hava sınır kapılarından girişlere ilişkin olarak bazı değişiklikler yapılması yönünde karar üretildiğini gelecek olan kişilerin üç kategoriye ayrıldığını ifade etti. Özersay, "Yurt dışında bulunan KKTC vatandaşları ve ikametgahı KKTC'de olan vatandaşlar 1 Haziran'dan itibaren ülkeye gelebilecek. Ancak bu kişiler karantinaya alınacak. Karantina bedeli hükümet tarafından karşılanacak. 8 Haziran tarihinden itibaren ise KKTC vatandaşı olmasa da ülkede çalışma, oturma, öğrenci izni bulunanlar ülkeye gelebilecek. Ancak 14 günlük karantina bedelleri kendileri tarafından karşılanacak. 1 Temmuz'dan itibaren ise bugün var olan şartlar değişmez ve koşullar daha olumlu gelişirse, Sağlık Bakanlığının belirleyeceği şekilde ülkeye turistler ve diğer yabancılar da gelebilecek" dedi.

Başbakan Yardımcısı Özersay, 1 Temmuz'dan itibaren turistlerin de belli koşullar ile KKTC'ye gelebileceğini, yüksek risk veya düşük risk taşıyan ülkelerden gelecek olanlara farklı prosedürler uygulanacağını açıkladı. Özersay, yurt dışında vefat eden KKTC vatandaşlarının cenazelerinin ülkeye getirilmesiyle ilgili de karar üretildiğini belirtti. Başbakan Yardımcısı, yurt dışında her ne sebeple vefat etmiş olursa olsun cenazelerin 1 Haziran'dan itibaren bazı kurallar çerçevesinde ülkeye getirilip defnedilebileceğini duyurdu. Özersay, gece sokağa çıkma yasağının ise 1 Haziran'dan itibaren kalkacağını ancak maske kullanma zorunluluğunun devam edeceğini kaydetti. Başbakan Yardımcısı, toplu taşımayla ilgili kuralların ise önümüzdeki hafta Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından değerlendirileceğini ancak personel taşıyan servislerin 1 Haziran'dan itibaren hizmet verebileceğini söyledi.

Özersay, spor müsabakalarının ne zaman ve hangi şartlarda başlayacağı konusunda Sağlık Bakanlığı'na yetki verildiğini belirtti. Özersay, süpermarketlerin ise bundan böyle saat 22.00'ye kadar açık olacaklarını açıkladı.